"உணவுப் பாதுகாப்பின் காவலர் எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன்' முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம்!

மக்களின் வயிறு நிறைய மாபெரும் புரட்சி செய்தவர் எம். எஸ். சுவாமிநாதன் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2025 at 3:06 PM IST

சென்னை: மக்களின் வயிறு நிறைய மாபெரும் புரட்சி செய்தவர் எம். எஸ். சுவாமிநாதன். இவர், உணவுப் பாதுகாப்பின் காவலராகவும், குரலற்றோரின் குரலாகவும், எளிமையின் உருவமாகவே திகழ்ந்தார் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டினார்.

பேராசிரியர் எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் நூற்றாண்டு நினைவஞ்சலி நிகழ்ச்சி, தரமணி எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் உருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார்.

பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், “இந்திய பசுமைப் புரட்சியின் தந்தை” என்று எம்.எஸ்.சுவாமிநாதனை உலகமே அழைத்தாலும், நமக்கு அவர் உணவுப் பாதுகாப்பின் காவலராகவும், குரலற்றோரின் குரலாகவும், எளிமையின் உருவமாகவே இருந்தார். மக்களின் வயிறு நிறைய மாபெரும் புரட்சி செய்தவர். தான் கற்ற அறிவியலை மக்களின் பசியைப் போக்குவதற்கு பயன்படுத்திய தொலைநோக்குச் சிந்தனையாளர்.

வேளாண்மைக்கு தனி நிதிநிலை அறிக்கை

அவருடைய கனவுகளை நனவாக்குகின்ற பணிகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும். சத்தான, ஆற்றலுள்ள பயிர்களைக் கண்டறிய பாடுபட வேண்டும். வேளாண்மைக்கான நவீன கருவிகளை குறைந்த விலையில் உழவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கின்ற பணியை செய்ய வேண்டும். இதற்காக திமுக ஆட்சியில் வேளாண்மைக்கு என்று தனி நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்து வருகிறோம்.

இந்த ஆண்டு வேளாண்மை பட்ஜெட்டில், வேளாண்மையில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான "டாக்டர் எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிதி" உருவாக்கப்படும் என்று அறிவித்து, அதற்காக ஒரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளோம். திமுக அரசு, உழவர்களின் உணர்வுப்பூர்வமான உறவைப் பேணி, அவர்களுக்கான பல திட்டங்களை தொடர்ந்து நிறைவேற்றிக் கொண்டு வருகிறது.

மண்ணுயிர் காத்து, மன்னுயிர் காக்கும் முயற்சிகளுக்கு அறிவியலாளர்களும் துணை நிற்க வேண்டும். மத்திய அரசு இந்திய அளவில், 2070-க்குள் கார்பன் பயன்பாட்டை குறைக்க திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு 2050-க்குள்ளே அதை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்கிறது.

எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் அவர்களை பெருமைப்படுத்தும் வகையில், போரூர் ஈரநிலப் பசுமைப் பூங்காவுக்கு எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஈச்சங்கோட்டையில் இருக்கிற வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், ‘டாக்டர். எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்’ என்று அழைக்கப்படும். அதே போல, தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுக்கு டாக்டர் எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் பெயரில், ஆண்டுதோறும் விருது வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

