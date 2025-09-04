ETV Bharat / state

இங்கிலாந்து அமைச்சர் கேத்தரின் வெஸ்ட் உடன் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்திப்பு! - MK STALIN MEETS UK MINISTER

தமிழ்நாட்டில் பசுமைப் பொருளாதாரம், கல்வி, ஆராய்ச்சி, திறன் மேம்பாடு மற்றும் கடல்சார் இணைப்பு ஆகியவற்றில் உள்ள வாய்ப்புகள் குறித்து இங்கிலாந்தில் முதலைமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எடுத்துரைத்துள்ளார்.

இங்கிலாந்து அமைச்சர் கேத்தரின் வெஸ்ட் உடன் நடந்த சந்திப்பு
இங்கிலாந்து அமைச்சர் கேத்தரின் வெஸ்ட் உடன் நடந்த சந்திப்பு (X / @mkstalin)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2025 at 3:47 PM IST

சென்னை: இங்கிலாந்து அமைச்சர் கேத்தரின் வெஸ்டை முதலைமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் சந்தித்தார். அப்போது, தமிழ்நாட்டின் நிலையான பொருளாதாரத்தை உருவாக்க இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டிற்கு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இதற்காக, ஜெர்மனி பயணத்தை முடித்து கொண்டு நேற்று (செப்.3) இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டன் சென்ற மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, இங்கிலாந்து வாழ் தமிழர்களும் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, லண்டனில் நடைபெற்ற முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில், 6 முன்னணி நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.

குறிப்பாக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் TN RISING ஐரோப்பிய பயணத்தின் 2-ம் கட்டத்தில் நேற்று லண்டன் நகரில் உள்ள பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் உயர் அலுவலர்களுடனான தொடர்ச்சியான உயர்மட்ட கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்கி, பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி, கப்பல் கட்டும் துறை, செயற்கை நுண்ணறிவு, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, ஜவுளி தொழில்நுட்பம் மற்றும் வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட தொழில் நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது.

அதனைத் தொடர்ந்து, இங்கிலாந்து அமைச்சர் கேத்தரின் வெஸ்ட்-ஐ முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்தார். அப்போது, தமிழ்நாடு - இங்கிலாந்து நட்புறவை ஆழப்படுத்துவது தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது.

இது குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “பசுமைப் பொருளாதாரம், கல்வி, ஆராய்ச்சி, திறன் மேம்பாடு மற்றும் கடல்சார் இணைப்பு ஆகியவற்றில் உள்ள வாய்ப்புகளை பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது. அப்போது, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, மின் இயக்கம், தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் உற்பத்தி ஆகியவற்றில் தமிழ்நாட்டின் பலத்தை எடுத்துரைத்தேன். மேலும், நிலையான மற்றும் எதிர்காலத்திற்கு தயாராக இருக்கும் பொருளாதாரத்தை உருவாக்க இங்கிலாந்தின் ஆழமான ஒத்துழைப்பிற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது,” என பதிவிட்டுள்ளார்.

இந் நிகழ்வின்போது, தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா, முதலமைச்சரின் முதன்மைச் செயலாளர் பு.உமாநாத், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை செயலாளர் வி.அருண் ராய், தமிழ்நாடு தொழில் வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமை செயல் அலுவலர் தாரேஸ் அகமது உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்கள் உடன் இருந்தனர்.

