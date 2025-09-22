ETV Bharat / state

இனி எல்லாம் ஒரே App-ல்... ‘சென்னை ஒன்று’ செயலியை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் மு.க.ஸ்டாலின்!

சென்னைவாசிகளுக்காக ‘சென்னை ஒன்று’ என்ற புதிய செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

‘சென்னை ஒன்று’ செயலி
‘சென்னை ஒன்று’ செயலியை அறிமுகம் செய்து வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2025 at 7:01 PM IST

சென்னை: சென்னையில் பேருந்து, ரயில், மெட்ரோ, ஆட்டோ, கார் என அனைத்து பொது போக்குவரத்துக்கான ''சென்னை ஒன்று'' (Chennai One) என்ற செயலியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

சென்னை ஒருங்கிணைந்த பேருந்து போக்குவரத்து அதிகார அமைப்பின் 2-வது ஆணைய கூட்டம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று (செப்.22) நடைபெற்றது.

சென்னை ஒன்று செயலி அறிமுகம்

அப்போது, சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து அதிகார அமைப்பின் சார்பில், இந்தியாவில் முதல் முறையாக பேருந்துகள், புறநகர் ரயில்கள், மெட்ரோ ரயில், கேப் (cab) மற்றும் ஆட்டோக்கள் போன்ற அனைத்து பொது போக்குவரத்துகளையும் இணைக்கும் வகையில், ஒரே QR பயண சீட்டு மூலம் ஐ.ஓ.எஸ் IOS மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு தளங்களில் செயல்படக் கூடிய "சென்னை ஒன்று" என்ற புதிய மொபைல் செயலி வெளியிடப்பட்டது.

இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், சென்னை பெருநகர பகுதிக்கான 25 ஆண்டுகளுக்கான போக்குவரத்து திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்ததுடன், "சென்னை ஒன்று" என்ற புதிய செயலியையும் வெளியிட்டார்.

எளிய முறையில் பயணச்சீட்டு

இந்த செயலி மூலம் சென்னையில் மின்சார ரயில், மெட்ரோ ரயில், ஆட்டோக்கள், வாடகை கார்கள், பேருந்துகள் உள்ளிட்டவற்றை ஒரே QR code மூலம் ஒருங்கிணைக்க முடியும். இதனைப் பயன்படுத்தி பொதுமக்கள் பேருந்துகள், மெட்ரோ மற்றும் மின்சார ரயில்களின் இயக்கங்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

மேலும், UPI அல்லது கட்டண அட்டைகள் வழியாக பயணச் சீட்டுகளை பெறவும் இந்த செயலி பயன்படுகிறது. இதை பயன்படுத்தி ஒரே பயணப் பதிவு மூலம், அனைத்து போக்குவரத்து முறைகளிலும் பயணம் செய்ய முடியும். அதன்படி நாட்டிலேயே முதன்முறையாக அனைத்து பொது போக்குவரத்துகளையும் இணைக்கும் வகையில், ஐஓஎஸ் (IOS) மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு (Android) தளங்களில் செயல்படக் கூடிய செயலியாக இந்த "சென்னை ஒன்று" செயலி விளங்குகிறது.

இதையும் படிங்க: 'மான்' பெயரில் தமிழ்நாட்டில் இத்தனை ஊர்களா? ஆசிரியர் பயிற்சி மாணவியின் அசத்தல் ஆய்வு

நேரம் மற்றும் செலவு குறைவு

இந்த செயலி தமிழ், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலியை பயன்படுத்தி மிகவும் எளிதாக பொது போக்குவரத்துக்கான பயணச்சீட்டைப் பெற முடியும். அதனால், பொது போக்குவரத்தில் செல்ல விரும்பும் பொதுமக்கள், டிக்கெட்டுகள் பெற நீண்ட வரிசையில் நிற்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

பொதுமக்கள் பொது போக்குவரத்தை அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள இந்த புதிய முன்னெடுப்பு பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

