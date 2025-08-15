ETV Bharat / state

''பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது" - ஆளுநரின் பேச்சுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் பதிலடி! - MK STALIN X POST

பெண்கள் கல்வியிலும், வேலை வாய்ப்பிலும் முன்னணியில் இருக்கிறார்கள். குற்றங்களுக்கு வேகமான, கடுமையான, சார்பற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. விடியல் பயணம், புதுமைபெண் போன்ற பெண்கள் முன்னேற்ற திட்டங்களும், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் தமிழகத்தை சிறந்த முன் மாதிரியாக்குகிறது.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 9:26 PM IST

2 Min Read

சென்னை: சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நேற்று மாநில மக்களுக்கு உரையாற்றினார். அப்போது ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசும்போது, '' நாடு சுதந்திரம் அடைந்து 78 ஆண்டுகள் ஆன பிறகும், அவமானகரமான சமூக பாகுபாட்டு பழக்கவழக்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் பரவலாக நிலவுவது நாம் கூட்டாக அவமானப்படக்கூடிய விஷயமாகும். நான் அவ்வப்போது இதற்கு எதிராக என் குரல் எழுப்பி வந்திருக்கிறேன்.

இளைஞர்கள் மத்தியில் போதைப்பொருள்கள் பயன்பாடும் அதிகரித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் பறிமுதல் செய்யப்படும் போதை பொருட்கள் அளவைக்கொண்டே அதன் புழக்கத்தின் வீச்சை கற்பனை செய்துகொள்ளலாம். சமீப காலமாக தமிழ்நாட்டில் பாலியல் குற்றங்கள் குறிப்பாக போக்சோ வழக்குகள் அதிகரிப்பதை காண முடிகிறது.

''வீட்டை விட்டு வெளியே வர அச்சப்படும் தமிழ்நாட்டு பெண்கள்" - ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி!

அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி 2024ஆம் ஆண்டில் 56 சதவீதம் போக்சோ வழக்குகளும், 33 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன. தமிழ்நாட்டு பெண்களும், மகள்களும் தங்கள் வீட்டை விட்டு வெளிவர அச்சப்பட்டும், பாதுகாப்பற்றவர்களாகவும் உணர்கிறார்கள்.

பெண்கள் தங்கள் கனவுகளையும், தொழில் முயற்சிகளையும் தொடர வீடுகளை விட்டு வெளியே வர அச்சப்பட்டால் அது எதிர்காலத்தின் மீது இருண்ட நிழலைப் படரச் செய்துவிடும். ஆகையால் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றம் மற்றும் வன்முறையை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும். இவை ஒவ்வொன்றும் நம்மை முன்னேற விடாமல் பின்னுக்கு இழுத்து, வளமான மற்றும் வளர்ந்த மாநிலம் மற்றும் தேசமாக மாற வேண்டும் என்கிற நமது கனவை சிதைக்கின்றன.

''தமிழகத்தை சிறந்த முன் மாதிரியாக்குகிறது" - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

இவற்றை உடனடியாகவும் சரி செய்ய வேண்டும்." என்று தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியிருந்தார். இந்நிலையில் இதற்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், ''பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது.

பெண்கள் கல்வியிலும், வேலை வாய்ப்பிலும் முன்னணியில் இருக்கிறார்கள். குற்றங்களுக்கு வேகமான, கடுமையான, சார்பற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. விடியல் பயணம், புதுமைபெண் போன்ற பெண்கள் முன்னேற்ற திட்டங்களும், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் தமிழகத்தை சிறந்த முன் மாதிரியாக்குகிறது." என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

''பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம்" - முதல் 3 இடங்களில் பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள்; கனிமொழி எம்.பி!

இந்நிலையில் கனிமொழி எம்.பியும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் கருத்துக்கு எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் பதில் அளித்துள்ளார். அதில், ''தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தின் 2022 ஆம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களின் பட்டியலில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்திருக்கின்ற மாநிலங்கள் உத்தரப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ராஜஸ்தான். இந்த மூன்று மாநிலங்களுமே பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள் என்பதில் யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை.

இதையும் படிங்க: திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியேற திருமாவளவன், கம்யூனிஸ்டுகள் தயாரா? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பளீர் கேள்வி!

இருந்தாலும் பட்டியலில் 10 இடங்களுக்குள் கூட வராத தமிழ்நாட்டின் மீது பெண்களுக்கெதிரான குற்றங்கள் அதிகமாக நடக்கும் மாநிலம் என பழிபோடும் ஆளுநருக்கு அப்படி என்ன தமிழர்களின் மீது வெறுப்பு? அவர் பொறுப்பு வகிப்பது ஆளுநராகவா? இல்லை, பாஜக தலைவராகவா?" என்று கனிமொழி எம்.பி தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நேற்று மாநில மக்களுக்கு உரையாற்றினார். அப்போது ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசும்போது, '' நாடு சுதந்திரம் அடைந்து 78 ஆண்டுகள் ஆன பிறகும், அவமானகரமான சமூக பாகுபாட்டு பழக்கவழக்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் பரவலாக நிலவுவது நாம் கூட்டாக அவமானப்படக்கூடிய விஷயமாகும். நான் அவ்வப்போது இதற்கு எதிராக என் குரல் எழுப்பி வந்திருக்கிறேன்.

இளைஞர்கள் மத்தியில் போதைப்பொருள்கள் பயன்பாடும் அதிகரித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் பறிமுதல் செய்யப்படும் போதை பொருட்கள் அளவைக்கொண்டே அதன் புழக்கத்தின் வீச்சை கற்பனை செய்துகொள்ளலாம். சமீப காலமாக தமிழ்நாட்டில் பாலியல் குற்றங்கள் குறிப்பாக போக்சோ வழக்குகள் அதிகரிப்பதை காண முடிகிறது.

''வீட்டை விட்டு வெளியே வர அச்சப்படும் தமிழ்நாட்டு பெண்கள்" - ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி!

அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி 2024ஆம் ஆண்டில் 56 சதவீதம் போக்சோ வழக்குகளும், 33 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன. தமிழ்நாட்டு பெண்களும், மகள்களும் தங்கள் வீட்டை விட்டு வெளிவர அச்சப்பட்டும், பாதுகாப்பற்றவர்களாகவும் உணர்கிறார்கள்.

பெண்கள் தங்கள் கனவுகளையும், தொழில் முயற்சிகளையும் தொடர வீடுகளை விட்டு வெளியே வர அச்சப்பட்டால் அது எதிர்காலத்தின் மீது இருண்ட நிழலைப் படரச் செய்துவிடும். ஆகையால் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றம் மற்றும் வன்முறையை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும். இவை ஒவ்வொன்றும் நம்மை முன்னேற விடாமல் பின்னுக்கு இழுத்து, வளமான மற்றும் வளர்ந்த மாநிலம் மற்றும் தேசமாக மாற வேண்டும் என்கிற நமது கனவை சிதைக்கின்றன.

''தமிழகத்தை சிறந்த முன் மாதிரியாக்குகிறது" - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

இவற்றை உடனடியாகவும் சரி செய்ய வேண்டும்." என்று தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியிருந்தார். இந்நிலையில் இதற்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், ''பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது.

பெண்கள் கல்வியிலும், வேலை வாய்ப்பிலும் முன்னணியில் இருக்கிறார்கள். குற்றங்களுக்கு வேகமான, கடுமையான, சார்பற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. விடியல் பயணம், புதுமைபெண் போன்ற பெண்கள் முன்னேற்ற திட்டங்களும், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் தமிழகத்தை சிறந்த முன் மாதிரியாக்குகிறது." என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

''பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம்" - முதல் 3 இடங்களில் பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள்; கனிமொழி எம்.பி!

இந்நிலையில் கனிமொழி எம்.பியும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் கருத்துக்கு எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் பதில் அளித்துள்ளார். அதில், ''தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தின் 2022 ஆம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களின் பட்டியலில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்திருக்கின்ற மாநிலங்கள் உத்தரப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ராஜஸ்தான். இந்த மூன்று மாநிலங்களுமே பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள் என்பதில் யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை.

இதையும் படிங்க: திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியேற திருமாவளவன், கம்யூனிஸ்டுகள் தயாரா? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பளீர் கேள்வி!

இருந்தாலும் பட்டியலில் 10 இடங்களுக்குள் கூட வராத தமிழ்நாட்டின் மீது பெண்களுக்கெதிரான குற்றங்கள் அதிகமாக நடக்கும் மாநிலம் என பழிபோடும் ஆளுநருக்கு அப்படி என்ன தமிழர்களின் மீது வெறுப்பு? அவர் பொறுப்பு வகிப்பது ஆளுநராகவா? இல்லை, பாஜக தலைவராகவா?" என்று கனிமொழி எம்.பி தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SAFE ENVIRONMENT FOR WOMENTAMIL NADU WOMEN CONDITIONதமிழ்நாடு பெண்களுக்கு பாதுகாப்புமுதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின்MK STALIN X POST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.