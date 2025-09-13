சங்க தமிழுக்கு இசை அமைக்க வேண்டும்! இளையராஜாவிடம் கோரிக்கை வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
இளையராஜாவுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என்பதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் மட்டுமல்ல உலகமெங்கும் உள்ள இளையராஜாவின் ரசிகர்கள் சார்பாக மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை வைப்பதாக மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.
Published : September 13, 2025 at 9:54 PM IST
சென்னை: தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இசை அமைத்து ஆல்பங்களை வெளியிட வேண்டும் என இளையராஜாவிடம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கோரிக்கை வைத்தார். மேலும், இளையராஜா பெயரில் ஆண்டுதோறும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் விருது வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார்.
சிம்பொனி நாயகனுக்கு பாராட்டு விழா
தமிழ் மட்டுமல்லாமல் இந்திய திரையுலகை 50 ஆண்டுகளாக இசையால் ஆண்டு வருகிறார் இளையராஜா. அவர் தனது இசை சாம்ராஜ்ஜியத்தின் அடுத்த சாதனையாக லண்டன் அப்போலோ அரங்கத்தில் வாலின் என்று அழைக்கப்படும் சிம்பொனியை அரங்கேற்றி சாதனை படைத்தார். இதனையடுத்து, திரையுலகில் அவரது பொன்விழா மற்றும் சிம்பொனி அரங்கேற்றியதை கொண்டாடும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பாராட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற "சிம்பொனி சிகரம் தொட்ட தமிழன் இசைஞானி இளையராஜாவின் பொன்விழா ஆண்டு பாராட்டு விழா" நிகழ்ச்சியில் நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் எம்பி உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த திரையுலகினரும் கலந்து கொண்டனர். மேலும், துரைமுருகன் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களும், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் முன்னாள் மாநிலச் செயலாளர் முத்தரசன் உள்ளிட்ட தலைவர்களும் பங்கேற்றனர்.
முதல்வரின் விருப்பப் பாடல்களால் இசை மழை!
சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியை இளையராஜா பாடல் பாடி தொடங்கி வைத்தார். அவர் இருக்கையில் அமர்ந்தபடியே 'அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே...' என்ற பாடலை பாடினார். அப்போது அருகில் அமர்ந்திருந்த கமல்ஹாசனிடம் இளையராஜா மைக்கை நீட்ட அவரும், சேர்ந்து பாடினார். இதனை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் அவர்களை வியந்து பார்த்தனர். பின்னர் இளையராஜாவின் இசையில் வெளி வந்து ரசிகர்களால் என்றும் மறக்க முடியாத பாடல்களை இசைக் கலைஞர்கள் பாடி பார்வையாளர்களை இசைமழையில் நனைய வைத்தனர்.
அப்போது கமல்ஹாசன் எழுந்து, பார்வையாளர்களைப் பார்த்து, இந்த நிகழ்ச்சியில் பாடப்படும் பாடல்கள் அனைத்தும் முதல்வரின் விருப்பப் பாடல்கள் என்று கூறினார். அவர் கூறியதைக் கேட்டதும் அரங்கமே கரவொலியால் அதிர்ந்தது. தளபதி, ராஜபார்வை, அபூர்வ சகோதரர்கள் , தம்பிக்கு எந்த ஊரு, வெற்றி விழா போன்ற திரைப்பட பாடல்கள் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிப்பில் வெளியான சைக்கோ திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற இளையராஜாவின் 'உன்ன நினைச்சு... உருகிப் போனேன் மெழுகா...' என்ற பாடலும் பாடப்பட்டது. ஒவ்வொரு பாடல் முடிவிலும், பார்வையாளர்கள் எழுந்து நின்று கைதட்டி ஆரவாரம் செய்து அரங்கை அதிர வைத்தனர்.
பாராட்டு விழாவில் சிம்பொனி
தொடர்ந்து லண்டனில் அரங்கேற்றப்பட்ட சிம்பொனியை அங்கிருந்து வந்த லண்டன் இசைக் கலைஞர்கள் இசைத்து, பார்வையாளர்களை பரவசத்தில் ஆழ்த்தினர். அந்த சமயத்தில் நிகழ்ச்சியின் நேரலை ரத்து செய்யப்பட்டது. மேலும், சிம்பொனி இசை இசைக்கப்படுவதை பார்வையாளர்கள் மொபைல் போனில் பதிவு செய்ய வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது.
இளையராஜாவுக்கு நினைவுப் பரிசு
பின்னர் பாராட்டு விழா தொடங்கியது. துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வரவேற்புரையாற்றினார். தொடர்ந்து இளையராஜாவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நினைவுப் பரிசு வழங்கினார். பின்னர் இளையராஜாவை பாராட்டி கமல்ஹாசன் எம்பி பேசினார். உயிரே வாழ் என்று பாட்டுப் பாடி கமல்ஹாசன் வாழ்த்திப் பேசினார். ரஜினிகாந்த் பேசும் போது இந்த உலகில் தான் கண்ட அதிசயம் இளையராஜா என்று புகழாரம் சூட்டினார். மேலும், தனது படங்களின் பாடல்களை விட கமல்ஹாசன் படங்களுக்கு மிகவும் நல்ல பாடல்கள் கொடுத்தாக கூறினார்.
முதலமைச்சர் தலைமையுரை
பின்னர் இளையராஜாவை பாராட்டி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார். அப்போது அவர், "ராஜாதி ராஜா இந்த இளையராஜா. இசை என்னும் தேனை எல்லோருக்கும் தரும் இந்த தேனிக்காரரை பாராட்ட நாம் அனைவரும் கூடியிருக்கிறோம். இளையராஜா கலைத்தாய்க்கு மட்டும் சொந்தமானவர் அல்ல. தமிழ் தாய்க்கும் சொந்தமானவர். அதனால் தான் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இந்த பாராட்டு விழா நடைபெறுகிறது.
இளையராஜாவை பாராட்டுவதில் தமிழ்நாடு அரசு பெருமை அடைகிறது. தமிழர்களின் இதயங்களை இளையராஜா ஆளத்தொடங்கி 50 ஆண்டுகள் ஆகி விட்டன. பண்ணைபுரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு திறமையும், உழைப்பும் இருந்தால் எந்த உயரத்தையும் அடைய முடியும் என்பதை நிரூபித்தவர் இளையராஜா.
இந்த அரை நூற்றாண்டில் ராஜாவின் பாடல்களை முணுமுணுக்காதவர்களே இருக்க முடியாது. இவரது பாடல்களை மனதில் ஏற்றி இன்ப துன்பங்களையும் பொருத்திப் பார்க்காத மனிதர்களே இருக்க முடியாது. இவரது இசை தாயாக தாலாட்டுகிறது. காதலை போற்றுகிறது. வெற்றிப் பயணத்திற்கு ஊக்கம் அளிக்கிறது. மனதின் வலிகளை ஆற்றுகிறது.
ஒரு ராஜா இருந்தால், அவருக்கு என நாடு இருக்கும், மக்கள் இருப்பார்கள், எல்லைகள் இருக்கும். ஆனால், இவர் மொழி, மக்கள் மற்றும் எல்லைகளை கடந்தவர்.
சங்கத் தமிழுக்கு இசை அமைக்க வேண்டும்
திருக்குறள், நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து, பரிபாடல், புறநானூறு, சிலப்பதிகாரம் உள்ளிட்ட இலக்கியங்களுக்கு இவர் இசை அமைத்திருந்தால், அவை எல்லோருக்கும் மனப்பாடம் ஆகியிருக்கும். சங்க தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இசை அமைத்து ஆல்பங்களை வெளியிட வேண்டும் என தமிழ்நாட்டு மக்களின் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கிறேன். முதல்வர்களிடம் தான் மக்கள் கோரிக்கை வைப்பார்கள். ஆனால், முதல்வரான நான் இளையராஜாவிடம் முன் வைக்கும் கோரிக்கை இது. உங்களது இசை மூலம் தமிழ் இலக்கியம் வரும் தலைமுறைகளுக்கு பரிமாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.
இளையராஜாவுக்கு இசைஞானி என்று பட்டம் கொடுத்தவர் கருணாநிதி. இளையராஜா தனது பிறந்த நாளை ஜூன் 2 என கருணாநிதிக்காக மாற்றிக் கொண்டவர். கருணாநிதிக்கும், இளையராஜாவுக்கும் இடையிலான நட்பு மிக ஆழமானது. லண்டனில் சிம்பொனி சாதனை நிகழ்த்த போவதாக அறிந்தவுடன் அவரது வீட்டுக்கு முதல் ஆளாக சென்று பாராட்டு தெரிவித்தேன். ராஜாவும் சிம்பொனி சாதனையை நிகழ்த்திய பிறகு எனது வீட்டிற்கு நேரில் வந்து என்னை சந்தித்தார்.
பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும்
இது இளையராஜாவுக்கான பாராட்டு விழா அல்ல. தமிழ்நாடு மக்கள் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா. இசைத்துறையில் ஆர்வத்தோடு இசையை படைக்கும் இசைக் கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் இசைஞானி இளையராஜா பெயரில் விருது வழங்கப்படும். மேலும், இளையராஜாவுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாட்டு மக்கள் மட்டுமல்ல உலகமெங்கும் உள்ள இளையராஜாவின் ரசிகர்கள் சார்பாக மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கிறேன்.
இவ்வாறு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.