சென்னை: நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளிலும் வருகிற 26 ஆம் தேதி முதல் காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்படுவதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “பள்ளிகளில் குழந்தைகளுக்கு உணவு வழங்குவது என்பதை முக்கியமான திட்டமாக ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பே திராவிட இயக்கமான நீதிக்கட்சியின் நிர்வாகத்தில் இருந்த சென்னை மாநகராட்சி மன்றம் செயல்படுத்தியது. கடந்த 1920 ஆம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்கும் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சிப் பள்ளியில் மதிய உணவுத் திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தார்.
மதிய உணவுத் திட்டம்:
பின்னர் அது, சென்னையின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் விரிவாக்கப்பட்டது. காமராஜர் ஆட்சிக்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் மதிய உணவுத் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் சத்துணவுத் திட்டமாக மாற்றப்பட்டு, கருணாநிதி ஆட்சியில் முட்டையுடன் கூடிய சத்துணவுத் திட்டமானது. மதிய வேளையில் உணவு வழங்குவதில் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடுதான் முன்னோடி மாநிலம்.
காலை உணவுத் திட்டம்:
இந்த நிலையில், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு அண்ணாவின் பிறந்தநாளில் மதுரையில் ஆதிமூலம் மாநகராட்சித் தொடக்கப் பள்ளியில் காலை உணவுத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம், மாணவர்கள் பசியுடன் பள்ளிக்கு வரக்கூடாது என்பதுதான். மதிய உணவு நேரம் வரை மாணவர்கள் சத்துணவுக்காகக் காத்திருக்காமல், காலையிலேயே சத்தான உணவைச் சாப்பிட்டு, பாடங்களைக் கற்க வேண்டும் என்பது இத்திட்டத்தின் குறிக்கோளாகும்.
முதற்கட்டமாகத் தமிழ்நாட்டில் 38 மாவட்டங்களில் 1,545 தொடக்கப் பள்ளிகளில் 1,14,095 குழந்தைகள் பயன்பெறும் வகையில் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. அடுத்த கட்டமாக, 2023-ஆம் ஆண்டு மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள 433 அரசு தொடக்கப் பள்ளிகளில் 56 ஆயிரத்து 160 மாணாக்கர்கள் பயன்பெறும் வகையில் காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, 2023-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு தொடக்கப்பள்ளிகளில் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம், 30 ஆயிரத்து 992 பள்ளிகளில் பயிலும், 15 இலட்சத்து 32 ஆயிரம் மாணவர்கள் பயன்பெறுகின்றனர்.
அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளிலும் காலை உணவு:
இந்தத் திட்டத்தினை அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள 3 ஆயிரத்து 995 அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப் பள்ளிகளில் காலை உணவுத் திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வந்து, ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் 2 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 536 மாணவ-மாணவியர் பயன் பெற்று வருகின்றனர். தற்போது மொத்தமாக, 34 ஆயிரத்து 987 தொடக்கப் பள்ளிகளில், 17 இலட்சத்து 53 ஆயிரம் மாணாக்கர்கள் சத்தான காலை உணவுடன் கல்வி கற்று வருகிறார்கள்.
மாணவர்களின் கற்றல் திறன் மேம்பாடு:
அரசின் காலை உணவுத் திட்டம் குறித்து மாநிலத் திட்டக்குழு, மதிப்பீடு மற்றும் செயலாக்கத்துறை உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் ஆய்வின் தரவுகளின் படி, காலை உணவுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, பள்ளிகளில் மாணாக்கர்களின் வருகை அதிகரித்திருப்பதும், குழந்தைகளின் கற்றல் திறன் மேம்பாடு அடைந்து, நினைவாற்றலும் மேம்பாடு அடைந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கொண்டுவரப்பட்ட இத்திட்டம் தெலங்கானா போன்ற அண்டை மாநிலங்களிலும், இங்கிலாந்து, கனடா, இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் இத்திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.
நகர்புற அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் காலை உணவு திட்டம்:
காலை உணவு திட்டம் தற்போது நகர்ப்புற பகுதிகளில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. அதன்படி, இத்திட்டம் வருகிற 26-ஆம் தேதி சென்னை மயிலாப்பூர் புனித சூசையப்பர் தொடக்கப் பள்ளியில் பஞ்சாப் மாநில முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் முன்னிலையில் தொடங்கப்படுகிறது.
இந்த விரிவாக்கத்தின் மூலம் நகர்ப்புறம் சார்ந்த 2 ஆயிரத்து 429 பள்ளிகளில், ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் 3 இலட்சத்து 6 ஆயிரம் மாணவ-மாணவியர் பயன் பெறுவர். இதற்கான அழைப்பிதழை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி.வில்சன், பகவந்த் மான் அவர்களிடம் நேரில் கொடுத்து அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்.
குழந்தைகளின் வயிறு நிறைகிறது:
திராவிட மாடல் அரசின் முத்திரைத் திட்டங்களில் ஒன்றான காலை உணவுத் திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்யும்போதெல்லாம் பள்ளிக் குழந்தைகளின் வயிறு நிறைகிறது. அவர்களின் அறிவு வளர்கிறது. பெற்றோரின் மனதில் மகிழ்ச்சிப் புன்னகை மலர்கிறது. தமிழ்நாடு, பிற மாநிலங்களுக்கு முன்னோடியாகத் திகழ்கிறது” இவ்வாறு அவர் பெருமையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.