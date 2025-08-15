ETV Bharat / state

விநாயகர் சிலை தயாரிக்கும் பணியில் தீவிரம் காட்டும் தொழிலாளர்கள்! - CLAY VINAYAGAR STATUE IN THANJAVUR

மண்பாண்ட தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்த விலையில் களிமண் கிடைக்கவும், நிதி உதவி அளிக்கவும் தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வரும் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

விநாயகர் சிலைகள் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள கைவினை கலைஞர்
விநாயகர் சிலைகள் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள கைவினை கலைஞர்
Published : August 15, 2025 at 4:04 PM IST

தஞ்சாவூர்: விநாயகர் சதுர்த்தி நெருங்கும் நிலையில், விநாயகர் சிலைகள் தயாரிப்பு பணிகளில் தஞ்சை மாவட்ட கைவினைக் கலைஞர்கள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

விநாயகர் சதுர்த்தி இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றாகும். ஆண்டுதோறும் ஆவணி மாதத்தின் வளர்பிறைச் சதுர்த்தி நாளன்று இவ்விழா கோலாகலாமாக கொண்டாடப்படும். இந்த நாளில் பொதுமக்கள் தங்களது வீடுகள் மற்றும் பொது இடங்களில் விநாயகர் சிலை வைத்து வழிபாடு செய்வது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்தாண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நாடு முழுவதும் வருகிற 27-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.

தயார் செய்யப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலைகள்
தயார் செய்யப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலைகள்

விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இன்னும் 12 நாட்களே உள்ள நிலையில், விநாயகர் சிலைகள் தயாரிக்கும் பணியில் கைவினைக் கலைஞர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதன் ஒருபகுதியாக அரசின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டு சுற்றுச்சூழலுக்கு எவ்வித மாசுபாடும் ஏற்படாத வகையில், களிமண்ணால் சிலைகள் தயாரிக்கும் பணியில் தஞ்சாவூர் கைவினைக் கலைஞர்கள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

தஞ்சை கைவினைக் கலைஞர்கள்:

தஞ்சை கீழவாசல் பகுதி குயவர் தெருவில் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஏராளமான கைவினைக் கலைஞர்கள் வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் பருவத்திற்கு ஏற்றவாறு உண்டியல், சமையல் பாத்திரங்கள், பானைகள் மற்றும் விநாயகர் சிலைகளை களிமண்ணால் செய்வது வழக்கம். தற்போது, விநாயகர் சதிர்த்தியை முன்னிட்டு, சிலைகள் தயாரிக்கும் பணியில் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ரூ.10-க்கு விற்பனை செய்யப்படும் சிறிய சிலைகள் முதல் ரூ.15 ஆயிரம் வரை விற்பனையாகும் சிலைகள் வரை அனைத்தையும் ஆர்வமுடன் தயார் செய்து வருகின்றனர். இந்த சிலைகளை வாங்குவதற்கு தஞ்சை மாவட்டம் மட்டுமின்றி புதுக்கோட்டை, நாகை, திருவாரூர் உள்ளிட்ட வெளி மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஏராளமான வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் முன்பதிவு செய்துள்ளனர்.

களிமண்ணால் தயாராகும் விநாயகர் சிலைகள்:

இதுகுறித்து களிமண்ணால் விநாயகர் சிலைகள் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தினேஷ் கூறுகையில், “விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி ரசாயன கலவைகள் இல்லாமல் இயற்கையான முறையில் களிமண்ணால் சிலைகளை செய்து வருகிறோம். களிமண் என்பதால், நீர்நிலையில் வாழும் உயிரினங்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாமல் எளிதாக நீரில் கரைந்துவிடும். வருடம் முழுவதும் மண்பாண்டம் தயாரிக்கும் இந்த தொழிலைதான் நாங்கள் செய்து வருகிறோம்.

விநாயகர் சிலைகள் தயாரிக்கும் பணியில் கலைஞர்கள்

சுமார் 1 அடி முதல் 7 அடி வரையிலான அனைத்து சிலைகளையும் தயார் செய்கிறோம். ஆனால், சிலைகள் செய்ய மண் எடுப்பதற்கும் அரசு அனுமதி அளிப்பதில்லை. முன்னதாக இந்த ஊரில் 60-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் மண்பாண்டம் தயாரிக்கும் பணிகளை செய்து வந்தனர். ஆனால், தற்போது 6 குடும்பம் மட்டுமே இந்த பணியை மேற்கொள்கின்றனர். போதிய வருமானம் இல்லாததால் மற்றவர்கள் வேறு வேலைக்கு சென்று விட்டனர்.

மழை காலங்களில் இந்த தொழில் செய்வதில் மிகுந்த சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே, மண்பாண்ட தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்த விலையில் எளிய நடைமுறையில் களிமண் கிடைக்கவும், நிதி உதவி அளிக்கவும் தமிழக அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும்” என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

