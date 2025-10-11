ETV Bharat / state

தனியார் கல்லூரி மாணவர்களிடையே மோதல் - நெல்லையில் பரபரப்பு!

பாளையங்கோட்டையில் தனியார் கல்லூரி மாணவர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதல் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மோதலில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள்
மோதலில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025

திருநெல்வேலி: பாளையங்கோட்டையில் அரசு உதவி பெறும் தனியார் கல்லூரியில் மாணவர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டு, ஒருவருக்கொருவர் அடித்துக்கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

விசாரணையில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை ரஹ்மத் நகர் பகுதியில் அரசு உதவி பெறும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல்லூரியில் 3000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இக்கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு இளங்கலை வணிகவியல் (B.com) படிக்கும் மாணவர்கள் இருவருக்கு இடையே பகுதி நேர வேலை (Part-time job) செய்வது தொடர்பாக வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது.

இதில் ஒரு மாணவர், அருகில் உள்ள விடுதியில் பகுதி நேர பணியாளராக வேலை செய்து வருகிறார். அவரிடம் மற்றொரு மாணவர் அதே விடுதியில் பகுதி நேர வேலை ஏதேனும் இருக்கிறதா? என கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு விடுதியில் வேலை செய்து வரும் மாணவர், அந்த மாணவரை ஏளனமாக பேசியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் மாணவர்கள் இருவருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

வாக்குவாதம் முற்றவே இருவருக்கும் ஆதரவாக அவரது நண்பர்கள் மற்றும் மேலும் பல மாணவர்கள் இணைந்து இரு குழுக்களாக பிரிந்து மோதிக்கொண்டனர். கல்லூரி வளாகத்திலேயே நடைபெற்ற இந்த மோதலால் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது. இதுதொடர்பாக கல்லூரி நிர்வாகம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பாளையங்கோட்டை போலீசார், மோதல் குறித்து விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து, மாணவர்களை அழைத்து இனி இதுபோன்று நடந்துகொள்ள கூடாது என்று போலீசார் எச்சரித்து அனுப்பினர். மேலும், இந்த மோதலின் பின்னணியில் வேறு ஏதாவது காரணங்கள் உள்ளதா? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கல்லூரி வளாகத்தில் மாணவர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனை, அப்பகுதியில் இருந்து பொதுமக்கள் வீடியோ பதிவு செய்தனர். இந்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

தென் மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இடையே மோதல், அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படும் சம்பவங்கள் அண்மை காலமாக அவ்வப்போது நடைபெற்று வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

