மயிலாடுதுறை: திமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் மோதல் ஏற்பட்ட சம்பவம் மயிலாடுதுறை மாவட்ட திமுகவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மயிலாடுதுறையில் உள்ள திமுக மாவட்ட அலுவலகத்தில் மாவட்ட கமிட்டி கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. திமுக மாவட்ட செயலாளரும், பூம்புகார் எம்எல்ஏவுமான நிவேதா முருகன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் சீர்காழி எம்எல்ஏ பன்னீர்செல்வம், மாவட்ட துணைச் செயலாளர்கள் ஞானவேலன், செல்வமணி, திமுக உயர்நிலை செயல் திட்ட குழு உறுப்பினர் குத்தாலம் கல்யாணம், மாநில கொள்கை பரப்பு துணைச்செயலாளர் அன்பழகன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இக்கூட்டம் தொடங்கியதில் இருந்தே ஒப்பந்த பணிகளை திமுக நிர்வாகிகளுக்கு கொடுப்பதில்லை என்று குற்றம்சாட்டி ஒருதரப்பு நிர்வாகிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த பிரச்சனையில் மாவட்ட செயலாளர் நிவேதா முருகன் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் எதிர்தரப்பு நிர்வாகிகளிடையே மோதல் ஏற்பட்டு, ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்டாலின் சம்பவ இடத்திற்கு அதிவிரைவு படையினருடன் வந்த நிலையில், அதற்குள் பிரச்சனையின் தீவிரம் குறைந்து, அனைவரும் புறப்பட்டு சென்றனர். மேலும் திமுக மாவட்ட செயலாளர் நிவேதா முருகன் ஆதரவாளர்கள் பாதுப்புடன் காரில் புறப்பட்டு சென்றார்.
இதனிடையே, கடந்த மே 15ஆம் தேதி மயிலாடுதுறையில் சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில், திமுகவின் மண்டல பொறுப்பாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம், டெல்டா மண்டல பொறுப்பாளர் அமைச்சர் கே.என்.நேரு தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் திமுக மாவட்ட செயலாளர் நிவேதா முருகனுக்கு எதிராக திமுகவினர் குரல் கொடுத்தனர்.
