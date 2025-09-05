வ.உ.சி பிறந்த நாள் நிகழ்வில் தள்ளுமுள்ளு; கம்யூனிஸ்ட், பாஜகவினர் பரஸ்பரம் போலீசில் புகார்!

வ.உ.சிதம்பரனாரின் 154ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, தூத்துக்குடியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
Published : September 5, 2025 at 6:37 PM IST
தூத்துக்குடி: வ.உ.சி பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும், பாஜகவினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சுதந்திர போராட்ட தியாகி வ.உ சிதம்பரனாரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, ஒவ்வொரு வருடமும் தூத்துக்குடியில் உள்ள வ.உ.சி-யின் முழு உருவச்சிலைக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பலரும் மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்துவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், வ.உ.சிதம்பரனாரின் 154ஆவது பிறந்த நாள் இன்று (செப்.5) நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. இதற்காக, தூத்துக்குடியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பிலும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து, சுதந்திர போராட்ட தியாகி வ.உ.சிதம்பரனாரின் ‘தியாகங்களை போற்றுவோம், தேச நலனை பாதுகாப்போம்’ என்ற தலைப்பில் சாதி, மத வேறுபாடின்றி மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழ்வதே தியாகத்தை போற்றுவதாகவும் என்று அக்கட்சியின் நிர்வாகிகள் ஒலிபெருக்கி மூலம் பேசிக் கொண்டிருந்தனர். இந்த பிரச்சாரத்தை இந்திய தொழிற்சங்க மையம் மற்றும் தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் இணைந்து மேற்கொண்டனர்.
அப்போது இந்திய இறக்குமதி பொருள்களுக்கு அமெரிக்கா 50 சதவீதம் வரி விதித்துள்ளது சம்பந்தமாக சிஐடியு தொழிற்சங்க மாநில செயலாளர் ரசல் பேசும்போது, "இந்திய பொருளாதார இறையாண்மை சீரழிந்துவிட்டது" என்று கூறியுள்ளார்.
அந்த நேரத்தில் பாஜக சார்பாக முன்னாள் எம்.பி சசிகலா புஷ்பா, மாவட்ட தலைவர் சித்ராங்கதன் தலைமையில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பாஜகவினர் வ.உ.சி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துவதற்காக வந்துள்ளனர். அப்போது அவர்கள், கம்யூனிஸ்ட் நர்வாகி ரசலின் பேச்சைக் கண்டித்துள்ளனர்.
அதை பொருட்படுத்தாத ரசல், பாஜக மற்றும் மோடி குறித்து விமர்சித்து பேசியதாக தெரிகிறது. அதனால், கோபமடைந்த பாஜக பிரமுகர் சொக்கலிங்கம் என்பவர் அவர் பேசிக்கொண்டிருந்த மைக்கை பிடுங்கியதாக தெரிகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தை சார்ந்த சிலர் பாஜக பிரமுகரை தள்ளிவிட்டு தாக்கியதாக தெரிகிறது.
இதையடுத்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும், பாஜகவினருக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை முற்றிய நிலையில் அது கைகலப்பாக மாறியதாக தெரிகிறது. தவலறிந்து சம்பவ இடடத்துக்கு வந்த போலீசார் இரு தரப்பினரையும் அங்கிருந்து கலைந்து போக செய்தனர்.
இதனிடையே, தூத்துக்குடி பழைய மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பு ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பாக சொக்கலிங்கம், ராஜேஷ்கனி, சுந்தர், சிவராமன் உள்ளிட்ட பாஜகவினரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தரப்பில் மத்திய பாகம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோன்று, பாஜக சார்பாக சிஐடியு மாநிலச் செயலாளர் ரசல் மீது போலீசில் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.