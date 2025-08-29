ETV Bharat / state

அதிமுக கட்சி விதிகள் தொடர்பான வழக்கு - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு - CIVIL SUITS QUASHED AGAINST ADMK

அதிமுக கட்சி விதிகளில் கொண்டு வந்த திருத்தங்கள் செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரிய வழக்கில், தனி நீதிபதியின் உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி (கோப்புப்படம்)
எடப்பாடி பழனிசாமி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: அதிமுக கட்சி விதிகள் மாற்றப்பட்டது தொடர்பாக சிவில் வழக்கு தொடர அனுமதியளித்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அதிமுக பொதுச்செயலாளராக இருந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பிறகு, கட்சியின் அடிப்படை விதிகளில் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது. மேலும், 2,300 பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஆதரவுடன் ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் பதவியேற்று கட்சியை நிர்வகித்து வந்தனர்.

இந்நிலையில், கட்சி விரோத நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாக கூறி பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஆதரவுடன் எடப்பாடி கே பழனிசாமி பொதுச்செயலாளராக தன்னை அறிவித்ததுடன், ஒருங்கிணைப்பாளர் பன்னீர்செல்வத்தை அதிமுகவில் இருந்து நீக்கினார். அத்துடன் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்த உறுப்பினர்களும் கட்சியை விட்டு நீக்கப்பட்டனர்.

இதனிடையே, அதிமுக கட்சி விதிகளில் கொண்டு வந்த திருத்தங்கள் செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரியும், கட்சியின் நிறுவனர் எம்.ஜி.ஆர் கொண்டு வந்த கட்சி விதிகளை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் எனவும் அதிமுக உறுப்பினர்களான வழக்கறிஞர் ராம்குமார் ஆதித்தன் மற்றும் கே.சி.பி. சுரேன் பழனிசாமி ஆகியோர் உரிமையியல் வழக்கு தாக்கல் செய்ய 2022ம் ஆண்டு உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது.

இதை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். அதில், கட்சியின் நடவடிக்கையால் உரிமையியல் வழக்கு காலாவதியாகிவிட்டது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்கு பிறகு கட்சி விதிகளில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களை எதிர்த்து சிவில் வழக்கு தொடர அதிமுக தொண்டர்களான வழக்கறிஞர் ராம்குமார் ஆதித்தன் மற்றும் கே.சி.பி. சுரேன் பழனிசாமிக்கு 2022ஆம் ஆண்டு அனுமதி வழங்கியது செல்லுமா? என்பது குறித்து இறுதி விசாரணை நடைபெற்று வந்தது.

இந்நிலையில், அனைத்து தரப்பு வாதங்களுக்கு பின் தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், செந்தில் குமார் அமர்வு, எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த மேல் முறையீட்டு மனுவை ஏற்று, அதிமுக தொண்டர்கள் சார்பில் வழக்கு தொடர சுரேன் பழனிசாமி, ராம்குமார் ஆதித்தன் ஆகியோருக்கு அனுமதியளித்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.

