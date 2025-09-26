ETV Bharat / state

போதைப் பொருள் கடத்தல் சினிமா நடன கலைஞர் கைது செய்யப்பட்ட வழக்கு! வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்!

சினிமா நடனக் கலைஞர் பிரவீன் உள்பட 12 பேர் போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கைதான நிலையில் அவர்களுடன் சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலுக்கு தொடர்பு உள்ளதா? என போலீசார் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 7:23 PM IST

1 Min Read
சென்னை: சினிமா நடன கலைஞர் பிரவீன் உள்பட 12 பேர் கைதான சம்பவத்தில் டார்க் வெப் மூலம் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக போதைப்பொருள் கடத்தல் நடந்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

சென்னையில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்காக மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல் துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர். மேலும் இதற்கென இரவு பகலாக காவல் துறையினர் கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் அசோக் நகர் பகுதியில் போதைப்பொருள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின்பேரில் போலீசார் அப்பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்போது அந்த வழியாக சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் இளைஞர் ஒருவர் சுற்றி திரிவதை பார்த்த போலீசார் அவரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் அந்த இளைஞர் சினிமா நடன கலைஞர் பிரவீன் (26) என்பதும், விஜய் நடித்த ‘கோட்’ மற்றும் ரஜினி நடித்த ‘கூலி’ திரைப்படங்களில் அவர்களுடன் நடனமாடியதும் தெரிய வந்தது.

மேலும், பிரவின் போதைப் பொருட்களை தனது கல்லூரி நண்பரான பரத்திடம் இருந்து வாங்கி சப்ளை செய்ததும் தெரிய வந்தது. இதன் அடிப்படையில், பிரவீனையும், அவரது நண்பர் பரத்தையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

அவர்கள் அளித்த தகவலின்படி, 12 பேரை கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடமிருந்து 7 கிராம் மெத்தபெட்டைமைன், 2 கிராம் கெட்டைமைன், 106 போதை ஸ்டாம்ப், 10 கிராம் கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

கடத்தலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட நபர்

இந்நிலையில், முதல் கட்ட விசாரணையில் சைதாப்பேட்டையை சேர்ந்த மல்லிகார்ஜுனா சர்மா (28) என்பவர் இந்த போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு மூளையாக செயல்பட்டது தெரிய வந்தது. மேலும் கடந்த மூன்று வருடமாக டார்க் வெப் மூலமாக போதை பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கும்பலிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் போதைப் பொருள்களை பெற்று, அதனை சென்னைக்கு கடத்தி வந்து, நண்பர்களுக்கு விற்பனை செய்து வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.

ஏற்கனவே மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்ட கேரள மாநிலம் கொச்சியை சேர்ந்த எடிசன் பாபு மூலமாக டார்க் வெப் மூலம் மல்லிகார்ஜுனா சர்மா போதைப்பொருளை வாங்கி இருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், மல்லிகார்ஜுனா சர்மா சைபர் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியரிங் படித்தவர்.

