ETV Bharat / state

கண்ணகி கோயில் சித்திரை முழுநிலவு திருவிழா! வனப் பகுதியில் 18 கி.மீ. நடந்தே சென்று தரிசித்த பக்தர்கள்! - MANGALA DEVI KANNAGI TEMPLE

கண்ணகி தேவி அம்மன் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 12, 2025 at 6:04 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 6:49 PM IST 1 Min Read

தேனி: தமிழ்நாடு- கேரளா மாநில எல்லையான விண்ணேற்றிப்பறை மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள மங்கல தேவி கண்ணகி கோயிலில் சித்திரை முழு நிலவு திருவிழா நடந்தது. இவ்விழாவில் 30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பங்கேற்று கண்ணகி அம்மனை வழிபட்டனர். தேனி மாவட்டம், கூடலூர் அருகே தமிழ்நாடு - கேரளா மாநில எல்லையான விண்ணேற்றிப்பாறை மலை உச்சியில் அமைந்துள்ளது மங்கல தேவி கண்ணகி கோயில். கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார் 5000 அடி உயரத்தில் அமைந்து இருக்கும் இந்த கோயிலில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று சித்திரை முழு நிலவு திருவிழா கொண்டாடப்படுவது வழக்கம்.‌ அந்த வகையில் இந்த ஆண்டின் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று சித்திரை முழுநிலவு திருவிழா (இன்று மே 12) நடைபெற்றது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை தமிழ்நாட்டின் தேனி, கேரளாவின் இடுக்கி மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் இணைந்து செய்துள்ளனர். மலையேறி சென்ற பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu) சித்ரா பௌர்ணமி அன்று சித்திரை முழுநிலவு திருவிழாவில் பங்கேற்க பக்தர்கள் கேரளாவின் குமுளியில் இருந்து 18 கிலோ மீட்டர் தூரம் தேக்கடி பெரியார் புலிகள் காப்பகம் வனப் பாதை வழியாக நடந்தும், ஜீப் மூலமாகவும், சென்று வருகின்றனர்.

Last Updated : May 12, 2025 at 6:49 PM IST