தொடரும் பயங்கரம்: வீட்டிற்குள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தையை கடித்த தெருநாய்! - STRAY DOG ATTACK CHILD

தமிழகத்தில் தெருநாய்களால் பெரும் அச்சுறுத்தல் நிலவி வரும் நிலையில், ஒன்றரை வயது குழந்தையை தெருநாய் ஒன்று கடித்து குதறியுள்ளது.

சாலையில் சுற்றித் திரியும் தெருநாய்
சாலையில் சுற்றித் திரியும் தெருநாய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2025 at 8:04 AM IST

திருவாரூர்: கூத்தாநல்லூரில் வீட்டிற்குள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஒன்றரை வயது குழந்தையை தெருநாய் கடித்து குதறிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபகாலமாக, தமிழ்நாட்டில் தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. குறிப்பாக, குழந்தைகளும், பள்ளி செல்லும் சிறுவர்களும் தெரு நாய்க்கடியால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். மேலும், வெறிநாய் கடியால் ஏற்படும் 'ரேபிஸ்' நோய் தாக்கி, பலர் உயிரிழக்கும் சோகங்களும் அரங்கேறி வருகின்றன.

இந்நிலையில், திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மற்றொரு பயங்கர சம்பவம் நடந்துள்ளது. வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தை ஒன்றை தெருநாய் கடித்து குதறியுள்ளது. திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் அருகே உள்ள மேல்கொண்டாளி கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் அபுதாகிர் - சுல்தான் பீவி தம்பதி. இவர்களுக்கு அஜ்மல் பாட்ஷா என்ற ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தை உள்ளது. இந்த சூழலில், சுல்தான் பீவி நேற்று (ஆக.20) தனது குழந்தையை பக்கத்தில் படுக்க வைத்து வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். குழந்தையின் பாட்டி தோட்டத்தில் வேலை பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்.

அப்போது வீட்டிற்குள் புகுந்த தெருநாய் ஒன்று, தூங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தையை கவ்விச் சென்று கடித்து குதறியுள்ளது. குழந்தையின் அலறல் சத்தம் கேட்டதும், அதன் பாட்டி உடனடியாக ஓடிச்சென்று, நாயிடம் இருந்து குழந்தையை காப்பாற்ற முயன்றுள்ளார். ஆனால், அந்த நாய், பாட்டியையும் கடித்து குதற தொடங்கியது. உடனடியாக, அக்கம்பக்கத்தினர் வந்து தெருநாயை விரட்டினர். எனினும், தெருநாய் கடித்ததில் குழந்தையின் தலை, காது, கை, கால் மற்றும் பாட்டியின் கை, கால்களில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து, இருவரும் சிகிச்சைக்கக கூத்தாநல்லூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். தொடர்ந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக அவர்கள் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. வீட்டிற்குள் புகுந்து குழந்தையை தெருநாய் கடித்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

முன்னதாக, தெருநாய்களால் ஏற்படும் ரேபிஸ் உள்ளிட்ட நோய் பாதிப்புகளை தடுக்க, நோய்வாய்பட்ட தெருநாய்களை கருணைக் கொலை செய்ய தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. மேலும், அதிகரித்து வரும் தெருநாய் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த, சென்னையில் உள்ள 1.5 லட்சம் தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி (anti rabies) போடவும் மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

