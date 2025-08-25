திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அருகே தாமரைப்பாக்கம் சக்தி நகரில் வீட்டில் விளையாடிக்கொண்டிருந்த ஒரு வயது பெண் குழந்தை திடீரென தரையில் ஊர்ந்த ஒரு வண்டை பிடித்து விழுங்கியது. இதில் மூச்சுக் குழாயில் வண்டு கடித்ததில் குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்தது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், பெற்றோரிடையே சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் கார்த்திக். இவர், திருவள்ளூர் அடுத்த தாமரைப்பாக்கம், சக்தி நகர் பகுதியில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக குடும்பத்துடன் வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகிறார். இவரது ஒரு வயது இளைய மகள் குகஸ்ரீ. நேற்று முன்தினம் இரவு குழந்தை குகஸ்ரீ வீட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தது.
அப்போது குழந்தை எதிர்பாராத விதமாக தரையில் ஊர்ந்து வந்த ஒரு வண்டை எடுத்து விழுங்கியுள்ளது. பின்னர் குழந்தை தொடர்ந்து அழுது கொண்டு இருந்துள்ளது. இதனால் என்ன என்று தெரியாததால் பெற்றோர் தங்களது குழந்தையை தாமரைப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
பின்னர் அங்கிருந்து குழந்தையை மீட்டு மேல்சிகிச்சைக்காக உடனடியாக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் வரும் வழியிலேயே குழந்தை இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதை கேட்டு குழந்தையின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுதனர்.
குழந்தையின் உயிரிழப்புக்கு காரணம் புரியாமல் ஆரம்பத்தில் குழந்தை முறுக்கு சாப்பிட்டதால் தொண்டையில் சிக்கி உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று பெற்றோர்கள் கருதினர். இதற்கிடையே குழந்தையை பிரேதப் பரிசோதனை செய்த போது மூச்சுக் குழாயில் வண்டு கடித்துக்கொண்டு இருந்ததை மருத்துவர்கள் கண்டறிந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து குழந்தையின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனை முடிந்து பெற்றோரிடம் மருத்துவர்கள் ஒப்படைத்தனர். வீட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தை தரையில் இருந்த வண்டை பிடித்து, விழுங்கி உயிரிழந்த சம்பவம் தாமரைப்பாக்கம் பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.