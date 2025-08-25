சென்னை: 2,429 பள்ளிகளில் முதல்வரின் காலை உணவு விரிவாக்க திட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் நாளை தொடங்கி வைக்கவுள்ளதாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளரும், தமிழ்நாடு அரசின் செய்தித்தொடர்பாளர்களில் ஒருவருமான அமுதா தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக தலைமை செயலகத்தில் பேசிய அவர், "அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் முதல்வரின் காலை உணவு விரிவாக்க திட்டத்தை தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் நாளை மயிலாப்பூர் புனித சூசையப்பர் பள்ளியில் தொடங்கி வைக்கிறார். அந்தெந்த மாவட்டங்களில் தமிழக அமைச்சர்கள் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைக்க உள்ளனர்.
5-ம் கட்டமாக இந்த திட்டம் தமிழ்நாடு முழுவதும் 2,429 பள்ளிகளில் விரிவுப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் 3,06,000 மாணவ, மாணவிகள் பயனடைய உள்ளனர். இதுவரை 4 கட்டமாக காலை உணவுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 4 கட்டமாக 34,987 பள்ளிகளில் 17 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 257 பேர் பயன் அடைந்துள்ளனர்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "காலை உணவு திட்டம் மூலமாக மாணவர்கள் வருகை அதிகரித்துள்ளது. மாணவர்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் கவனிக்கும் திறன் அதிகரித்துள்ளது. மேலும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்துள்ளது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பும் பெண்களுக்கு காலை உணவு தர முடியவில்லையே என்ற மன அழுத்தம் குறைகிறது. இதுவரை 88% மாணவர்கள் காலை உணவு திட்டத்தை பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர்.
சிலர் வீட்டில் உணவு சாப்பிட்டு வருகின்றனர். இல்லை என்றால், மற்ற மாணவர்களுடன் வீட்டில் இருந்து கொண்டு வரும் உணவை பள்ளியில் அமர்ந்து சாப்பிடுகிறார்கள். காலை உணவு திட்டத்தால் மாணவர்கள் அதிகளவில் பயனடைந்துள்ளனர். கிராமப்புற பள்ளிகளில் சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் உணவு தயாரித்து வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் என அனைவரிடமும் இந்த திட்டத்திற்கு வரவேற்பு பெற்றுள்ளது.
காலை உணவு திட்டத்தில் சமைக்கும் மகளிரின் குழந்தை அதே பள்ளியில் படித்திருந்தால் மட்டுமே அவர்களை சமையல் செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது" என்றார்.