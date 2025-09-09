தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவின் வளர்ச்சி 'எஞ்சின்' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்!
பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சி மாநாட்டில், காணொலி மூலம் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், எத்தனை தடைகள் இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை தடுக்க முடியாது என்று கூறினார்.
Published : September 9, 2025 at 7:08 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு இன்று இந்தியாவின் வளர்ச்சி எஞ்சினாக அனைத்து குறியீடுகளிலும் நம்பர்-1 மாநிலமாக திகழ்கிறது என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார்.
பிரபல ஆங்கில தொலைக்காட்சியின் சார்பில் கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்ற மாநாட்டில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர், ''இந்த கருத்தரங்கில் நேரடியாக கலந்து கொண்டு, தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்றப் பயணம் குறித்த என்னுடைய கருத்துகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினேன். ஆனால், ஐரோப்பிய பயணத்தை முடித்து விட்டு நேற்று தான் சென்னை திரும்பினேன். அதனால், நேரில் வர முடியவில்லை. இருந்தாலும், காணொலி வாயிலாக உங்களைச் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தமிழ்நாடு இன்று இந்தியாவின் வளர்ச்சி எஞ்சினாக திகழ்கிறது. அனைத்து குறியீடுகளிலும் நம்பர்-1 மாநிலமாக இருக்கிறது. இதற்குக் காரணம் சமூகநீதி, சமத்துவம், கூட்டாட்சி அனைத்துத் தரப்பினரையும் உள்ளடக்கிய திராவிட மாடல் ஆட்சி தான்.
எங்களுடைய குறிக்கோள் தெளிவானது. தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனும் முன்னேற வேண்டும். குறிப்பாக ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர், ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், பெண்கள் ஆகியோருக்கு கல்வி, பொருளாதாரம், சமூக முன்னேற்றம் எளிதில் கிடைக்க வேண்டும். சம வாய்ப்புகளை வழங்குவதே எங்களின் கடமை.
சமத்துவத்தை வெறும் சொற்களில் மட்டும் அல்லாமல், செயல்பாட்டிலும் நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறோம். அதன் எடுத்துக்காட்டு தான் அரசு விடுதிகளுக்கு ‘சமூகநீதி விடுதி’ என்ற பெயர் மாற்றம். சாதி அடையாளங்களை நீக்கும் இந்த முயற்சியே எங்களின் கொள்கையை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த வளர்ச்சியை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத சிலர், திராவிட மாடலை குறை கூறி வருகிறார்கள். ஆனால், அவர்களை புறந்தள்ளி, நாங்கள் நமது பயணத்தை உறுதியாகத் தொடர்கிறோம்.
அடுத்தபடியாக, கூட்டாட்சி வலுப்பெற வேண்டும். மாநில உரிமைகள் காக்கப்பட வேண்டும். கல்வி, மருத்துவம் போன்ற துறைகள் மாநிலங்களின் கையில் இருக்க வேண்டும். இந்தியா என்பது துணைக்கண்டம். எனவே ஒரே கல்விக் கொள்கை சரியல்ல. நாங்கள் இருமொழிக் கொள்கையை உறுதியாகப் பின்பற்றுவோம். மும்மொழிக் கொள்கையை ஒருபோதும் ஏற்கமாட்டோம். இதற்காக மத்திய அரசு தர வேண்டிய நிதி தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க மறுக்கிறது. நிதி ஒதுக்கீட்டிலும் அநீதி காட்டுகிறது.
எங்கள் இலக்கு, 2030-க்குள் தமிழ்நாட்டை 1 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் ஆக்குவதே. அதற்கான வழிக்கட்டுதல்கள் தெளிவாக உள்ளன. 'திராவிட மாடல்' 2.0 மூலம், தொழில் முதலீடுகள், வேலைவாய்ப்புகள், பொருளாதார முன்னேற்றம் ஆகியவற்றில் தமிழ்நாட்டை முன்னணியில் நிறுத்துவோம். “உங்களுடன் ஸ்டாலின்” முகாம்கள் மூலம், 5,600-க்கும் மேற்பட்ட முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு, 46 அரசு சேவைகள் மக்களிடம் சென்றடைந்துள்ளன. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு, அவர்கள் குரல் ஒலிக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய முயற்சிகள் அனைத்தாலும், தமிழகத்தின் 'திராவிட மாடல்', இந்தியாவிற்கான வழிகாட்டி என மதிக்கப்படுகிறது. வடஇந்திய மாநிலங்களிலும் கூட, பல சேனல்கள் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி முறைமையை எடுத்துக்காட்டாகக் கூறுகின்றன.
எத்தனையோ தடைகள், இடர்கள் இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது. தரமான கல்வி, பெண்கள் முன்னேற்றம், ஒடுக்கப்பட்டோரின் உயர்வு இவற்றை உறுதி செய்வதே எங்களின் இலக்கு. உங்கள் ஒத்துழைப்போடு, உலக அளவில் தலைசிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவோம்'' என்றார்.