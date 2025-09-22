செஸ் வீராங்கனை வைஷாலிக்கு அரசு வேலை! விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பணி ஆணைகளை வழங்கிய ஸ்டாலின்!!
சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றிபெற்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகள் இன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 22, 2025 at 8:12 PM IST
சென்னை: செஸ் வீராங்கனை வைஷாலி உட்பட 4 பேருக்கு 3% விளையாட்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அரசு வேலைக்கான பணி நியமன ஆணைகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை சார்பில் சர்வதேச அளவில் தமிழ்நாட்டை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு 3% விளையாட்டு இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் அரசுத் துறைகள் அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு இந்த இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் செஸ் வீராங்கனை ஆர்.வைஷாலிக்கு தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு கழகத்தில் இளநிலை அலுவலர் (தரம் III) பணியிடத்திற்கு பணி நியமன ஆணையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.
அதேபோல், கால்பந்து வீராங்கனை கே.சுமித்ராவுக்கு தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தில் கணக்காளர் பணியிடத்திற்கும், கூடைப்பந்து வீராங்கனை எஸ். சத்யாவுக்கு தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் கழகத்தில் மார்க்கெட்டிங் நிர்வாகி பணியிடத்திற்கும், பாய்மர படகு போட்டி வீரர் பி.சித்ரேஷ் தத்தாவுக்கு சிப்காட் நிறுவனத்தில் உதவி அலுவலர் பணியிடத்திற்கும் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.
விளையாட்டு துறையில் இந்தியாவிலேயே சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உருவாக்கிடவும், தேசிய, சர்வதேச அளவில் நடைபெறும் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தமிழக வீரர்கள் வெற்றிபெறும் வகையில் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கவும், ஊக்கத்தொகை வழங்கவும், விளையாட்டிற்கான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கவும் தமிழக அரசு சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: ரஜினி நடித்த 233 கதாபாத்திரங்களை கொலுவாக வைத்து அசத்திய ரசிகர் - ஆர்வத்துடன் பார்த்து செல்லும் பொதுமக்கள்!
சர்வதேச, தேசிய அளவில் வெற்றிபெற்ற 100 வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு 3% இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பணி ஆணை வழங்கப்படும் என துணை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் 2024-25ஆம் ஆண்டு விளையாட்டுத் துறை மானியக் கோரிக்கையின் போது அறிவித்தார்.
இதன் முதற்கட்டமாக, சர்வதேச மற்றும் தேசிய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்ற 84 பேருக்கு இந்த ஒதுக்கீட்டின்கீழ், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், பள்ளிக்கல்வித் துறை, தொழில் துறை, எரிசக்தித் துறை, கூட்டுறவுத் துறை, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நெடுஞ்சாலைத் துறை போன்ற 14 அரசுத் துறைகளில் இளநிலை உதவியாளர், உதவியாளர், இளநிலை வரைவு அலுவலர், கூட்டுறவு சங்கங்களில் இளநிலை மற்றும் முதுநிலை ஆய்வாளர் போன்ற பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகளை முதலமைச்சர் 23.12.2024 அன்று வழங்கினார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற 4 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம், இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் அதுல்ய மிஸ்ரா, தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை செயலாளர் அருண் ராய், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.