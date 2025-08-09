சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (ஆகஸ்ட் 9) தாம்பரத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில், சுகாதாரத்துறை சார்பில் 110 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக் கட்டடத்தை திறந்து வைத்தார். மேலும், பல்லாவரத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ரூ.1,672.52 கோடி மதிப்பில் 20,021 பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்களை வழங்கினார்.
இதையடுத்து நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், ''தமிழ்நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக இருக்கப்போகிற மாநிலக் கல்விக் கொள்கையை நேற்று நான் வெளியிட்டேன். இன்றைக்கு இந்த மாவட்ட மக்களின் உடல்நலனுக்கு உறுதுணையாக இருக்கப்போகின்ற செங்கல்பட்டு மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையை தாம்பரத்தில் திறந்து வைத்தேன். கல்வியும், மருத்துவமும் தான் நம்முடைய அரசின் இரு கண்கள் என்று நான் அடிக்கடி சொல்வேன், அதற்கு இந்த நிகழ்ச்சிகள் எடுத்துக்காட்டு.
20,021 பேருக்குப் பட்டா வழங்குகின்ற இந்த சிறப்பான விழாவை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். பொதுவாக, நான் ஒரு அரசு நலத்திட்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றால், நான் கேட்கும் முதல் கேள்வியே இன்றைக்கு எத்தனைப் பேருக்கு பட்டா வழங்கப் போகிறோம்? என்று தான். ஏனென்றால், ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படைத் தேவை உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம். இதில், உணவும் உடையும் எளிதாக கிடைத்து விடலாம் ஆனால், இருக்கும் நிலம் எளிதாக கிடைத்து விடாது. காலுக்கு கீழ் சிறிது நிலமும், தலைக்கு மேல் ஒரு கூரையும் இன்னும் பலருக்கு கனவு தான். அதனால் தான், பட்டா வழங்குவதில் நான் எப்போதும் தனி கவனம் செலுத்துவேன்.
திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற கடந்த 2021-லிருந்து, தற்போது வரைக்கும் 17 லட்சத்து 74 ஆயிரத்து 561 பேருக்கு பட்டா வழங்கியிருக்கிறோம். தென்குமரியிலிருந்து சென்னை வரைக்கும் சமச்சீரான வளர்ச்சி இருக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் பார்த்துப் பார்த்து திட்டங்களை நாம் செயல்படுத்துகிறோம். தொழில் நிறுவனங்களை கொண்டு வருகிறோம். வேலைவாய்ப்புகளை உறுதி செய்கிறோம். இதனால் தான் 11.19 விழுக்காடு பொருளாதார வளர்ச்சியோடு திமுக ஆட்சியில் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது.
14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த கருணாநிதியின் ஆட்சிக்குப் பிறகு இப்போது தான் இந்த இரட்டை இலக்கை நாம் அடைந்திருக்கிறோம். நாட்டிலேயே வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இவ்வளவு வளர்ச்சி இல்லை ஏன், நாட்டின் வளர்ச்சியையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால், நாம் தான் மிஞ்சியிருக்கிறோம். இது தான் திமுக ஆட்சி.
பொருளாதார அளவுகோல் தான் வளர்ச்சியின் அளவீடு. இந்த அடிப்படை கூட தெரியாமல், அறிவுஜீவி போல இன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு என்ன வயிற்று எரிச்சல் என்றால், இந்திய அளவில் பிரதமர் மோடியால் சாதிக்க முடியாததை மற்ற மாநிலத்தில் இருக்கக் கூடிய முதலமைச்சர்கள் சாதிக்க முடியாததை இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இதுதான் அவரின் வயிற்றெரிச்சலுக்குக் காரணம்.
இந்திய நாடே தமிழ்நாட்டை திரும்பி பார்த்து இதுதான் வளர்ச்சி, இது தான் வழி என்று சொல்லும் அளவிற்கு நிச்சயமாக செயல்படுவோம். அதை நீங்கள் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் உட்கார்ந்து பார்க்கத்தான் போகிறீர்கள். தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஆதரவோடு எங்கள் பயணம் தொடரும்'' என பேசினார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.