தாம்பரம்: சென்னையை அடுத்த குரோம்பேட்டை தாலுகா அரசு மருத்துவமனையை மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் அதனை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.
சென்னை புறநகர் பகுதியான குரோம்பேட்டை - ஜிஎஸ்டி சாலையோரம் குரோம்பேட்டை தாலுகா அரசு மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. தாம்பரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதியில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு ஒரே அரசு மருத்துவமனையாக இந்த குரோம்பேட்டை தாலுகா அரசு மருத்துவமனை செயல்பட்டு வந்தது. அதனால், அந்த மருத்துவமனையை விட்டால் மக்கள் மேல் சிகிச்சைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை அல்லது சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை இருந்தது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் கடந்த 2021-2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பரத்தில் உள்ள குரோம்பேட்டை தாலுகா அரசு மருத்துவமனையை மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தப்படும் என அறிவித்தார்.
அதன்படி இன்று மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்து மருத்துவமனையில் செய்யப்பட்டுள்ள கட்டமைப்புகள் ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார். பின், அதற்கு அருகே ரூ.7.24 கோடியில் அரசு பல் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை புறநகர் பிரிவு கட்டிடத்தையும், ரூ.1.90 கோடி மதிபீட்டில் ஒருங்கிணைந்த பொது சுகாதார ஆய்வாக கட்டிடத்தையும், மூன்று நகர்ப்புற துணை சுகாதார நிலையங்களையும் திறந்து வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் தா.மோ.அன்பரசன், மா.சுப்பிரமணியன், எ.வ.வேலு, கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி.ஆர்.பாலு, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எஸ்.ஆர்.ராஜா, இ.கருணாநிதி, தாம்பரம் மேயர் வசந்தகுமாரி, மாவட்ட ஆட்சியர் சினேகா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
என்னென்ன வசதிகள் உள்ளன?
தாம்பரத்தில் 5 ஏக்கர் பரப்பு வளாகத்தில், ரூ.110 கோடி மதிப்பீட்டில் ஏழு தளங்கள் கொண்ட மருத்துவமனை கட்டப்பட்டுள்ளது. இங்கு 7 அறுவை சிகிச்சை மையங்கள், 111 படுக்கைகள் மற்றும் 289 பொதுப்பிரிவு படுகைகள் என மொத்தம் 400 படுக்கை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
- தரைதளம் மற்றும் முதல் தளத்தில் புறநோயாளிகள் மற்றும் அவசர சிகிச்சை பிரிவு, சி.டி ஸ்கேன் பிரிவு, எம்.ஆர்.ஐ ஸ்கேன் பிரிவு.
- இரண்டாம் தளத்தில் மகப்பேறு பிரிவு.
- மூன்றாம் தளத்தில் பச்சிளம் குழந்தைகள் பிரிவு மற்றும் நீரிழிவு நோய் பிரிவு
- நான்காம் தளத்தில் ஆய்வகம் மற்றும் தீக்காயப் பிரிவு
- ஐந்தாம் தளத்தில் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு
- ஆறாம் தளத்தில் பொது படுக்கை பிரிவுகள் உள்ளன
மேலும் நிர்வாகப் பிரிவு கட்டிடம், உணவு தயாரிப்புக் கூடம், மருத்துவ மத்திய கிருமி நீக்க பிரிவு, மருத்துவமனை துணிகளுக்கான சலவை பிரிவு, மருத்துவமனைக்கான நிர்வாக பிரிவு கட்டிடம், மருந்து கிடங்கு மற்றும் அமரர் அறை ஆகியவையும் கட்டப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பல்லாவரம் கண்டோன்மண்ட் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அரங்கில் செங்கல்பட்டு மாவட்ட வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை சார்பில் பயனளிகளுக்கு வீட்டு மனை பட்டா வழக்கும் நிலழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் கலந்து கொண்டார். இதில் நகர்ப்புற, ஊரக பகுதிகளில் 20,021 பயனாளிகளிக்கு ரூ.1,672.52 கோடி மதிப்பீட்டில் வீட்டுமனை பட்டாக்களை வழங்கினார். கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 41,858 பயனாளிகளுக்கு ரூ.205.56 கோடி மதிப்பீட்டில் வீட்டுமனை பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.