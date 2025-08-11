சென்னை: இந்திய ஜனநாயகத்தை கொள்ளையடிக்கும் பாஜகவின் முயற்சியை அமைதியாக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு இருக்க முடியாது என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை பாஜக மோசடி இயந்திரமாக மாற்றியுள்ளது. பெங்களூருவின் மகாதேவபுரா தொகுதியில் நிகழ்ந்த வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடு, நிர்வாக குறைபாடு அல்ல. மக்களின் வாக்குரிமையை திருடுவதற்கான சதித் திட்டம். இந்த சதித்திட்டத்தை அருமை சகோதரர் ராகுல் காந்தி வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளார். இந்த முறைகேட்டை எதிர்த்து இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி இன்று பேரணி செல்லவுள்ளனர்.
ஜனநாயகத்தை அழிக்கும் இந்த முறைகேட்டுக்கு எதிராக திமுக தோளோடு தோள் நின்று போராடும். இந்திய ஜனநாயகத்தை கொள்ளையடிக்கும் பாஜகவின் முயற்சியை அமைதியாக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க மாட்டோம்" என அதில் தெரவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது, பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் திருடப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் உடந்தையாக இருந்துள்ளதாகவும் சில நாள்களுக்கு முன்பு ஆதாரங்களுடன் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
மேலும், மகாராஷ்டிர மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக சேர்க்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சேர்க்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் எவ்வித முறையான பதிலும் கொடுக்காத நிலையில், அதனை கண்டிக்கும் விதமாக பெங்களூருவில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பங்கேற்ற ராகுல் காந்தி, வாக்காளர் பட்டியலில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் பதில் கூறியே ஆக வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தார்.
தொடர்ந்து ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில், புகார் கொடுக்க விரும்பினால் இது தொடர்பாக பிரமாணப் பத்திரத்தை ராகுல் காந்தி தாக்கல் செய்யலாம் என தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கையை கண்டிக்கும் விதமாக 300-க்கும் மேற்பட்ட எம்பிக்களுடன் நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி ராகுல் காந்தி இன்று பேரணி நடத்தினார்.
