சென்னை: ''தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து செயல்பட்டுவரும் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியின் போக்கிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், அடுத்து வரும் பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டமளிப்பு விழாக்களில் தான் பங்கேற்கப்போவதில்லை'' எனவும் அமைச்சர் கோவி. செழியன் அறிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், '' தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் கலைஞர் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கான மசோதா முறையாக தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் ஒப்புதல் அளிக்காமல், தாமதப்படுத்த வேண்டுமென்ற நோக்கத்தோடு குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
அதுமட்டுமன்றி தமிழ்நாடு அரசு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல்கலைக்கழகங்களின் சட்டம் தொடர்பாக வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த தீர்ப்பினைப் பெற்ற பின்பு பாஜகவின் நிர்வாகி குட்டி (எ) வெங்கடாசலபதி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து தடையாணை பெற்றார்.
அந்தத் தடையாணையினை நீக்கிட உச்ச நீதிமன்றத்தை தமிழ்நாடு அரசு அணுகியுள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தில், ஆளுநர் மேற்படி பா.ஜ.க. பிரமுகர் தெரிவித்த கருத்துக்களை ஆதரிக்கும் வகையில் முந்திக்கொண்டு போய் வாதுரை தாக்கல் செய்துள்ளார். இது அவரது அரசியல் சார்பு தன்மையை அப்பட்டமாக வெளிக்காட்டுவதோடு, அவரது ஒருதலைபட்சமான நடவடிக்கைக்கும் இது ஒரு உதாரணமாக விளங்குகிறது.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் 236 அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளை 'VETRI' பள்ளிகளாக மாற்றும் பணிகள் தீவிரம்!
தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பல்கலைக்கழங்களில் துணைவேந்தர்கள் இல்லாமல் மாணவர்களின் உயர்கல்வி பாதிக்கப்படும் நிலைமைக்கு ஆளுநரின் செயல்பாடுகளும், அவர் போட்டு வரும் முட்டுக்கட்டைகளும்தான் காரணம். இந்தச் சூழ்நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சுதந்திர தினத்தன்று கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்க மாட்டார். மேலும், முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தலின்படி தானும் 18.8.2025 மற்றும் 19.8.2025 ஆகிய நாட்களில் நடைபெறவுள்ள அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் ஆகிய
பல்கலைக்கழங்களின் பட்டமளிப்பு விழாக்களில் பங்கேற்கப் போவதில்லை'' என தெரிவித்துள்ளார்.
இதே போல தமிழ்நாடு ஆளுநர் ரவி அளிக்கும் சுதந்திரத் தின தேநீர் விருந்தை மதிமுக, தவெக, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட காட்சிகள் புறக்கணிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.