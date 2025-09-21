''சென்னை ஒன்'' - பொது போக்குவரத்துக்கு ஒரே செயலி; நாளை தொடங்கி வைக்கும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
சென்னை ஒன் ஆப் மூலம் வீடு முதல் சென்றடையும் இடம் வரை ஒரே செயலி மூலம் ஒரே டிக்கெட் புக் செய்யும் வசதி கிடைப்பதால் தனியாக பிற செயலியை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இருக்காது.
Published : September 21, 2025 at 9:58 PM IST
சென்னை: சென்னையில் பஸ், ரயில், மெட்ரோ, ஆட்டோ, கார் என, அனைத்து பொது போக்குவரத்துக்கும், ''சென்னை ஒன்று'' என்கின்ற ஒரே செயலி நாளை தொடங்கி வைக்கப்பட உள்ளது.
சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து அதிகார அமைப்பின் சார்பில் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக பேருந்து, புறநகர் ரயில், மெட்ரோ ரயில் மற்றும் கார்கள், ஆட்டோக்கள் போன்ற அனைத்து பொது போக்குவரத்துகளையும் இணைக்கும் வகையில் ஒரே QR பயணச்சீட்டு மூலம் ஐஓஎஸ் மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு தளங்களில் செயல்படக்கூடிய ''சென்னை ஒன்று மொபைல் செயலி''-யை நாளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார்.
பயண நேரம், செலவை குறைக்க திட்டம்
சென்னைப் பெருநகரம் 5,904 சதுர கி.மீ கொண்ட விரிவான போக்குவரத்து திட்டத்தின் மூலம் மக்களும், பொருட்களும் தங்கு தடை இல்லாமல் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்வதை உறுதி செய்யும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த, நிலையான, பாதுகாப்பான மற்றும் நெகிழ்வான போக்குவரத்து சுற்றுச்சூழல் ஏற்படுத்துதல் என்கின்ற தொலைநோக்கு பார்வையுடன், போக்குவரத்து முயற்சியை முன்னெடுத்து செல்வதற்காக அமைகிறது.
விரிவான போக்குவரத்து திட்டம் மூலம் பயண நேரத்தை மற்றும் பயண செலவை குறைத்தல், நம்பகமான, விரைவான பொது போக்குவரத்தை வழங்குதல், பல்வகை பொது போக்குவரத்தை ஒருங்கிணைத்து வலுப்படுத்துதல், குறைந்த போக்குவரத்து உமிழ்வு மற்றும் பயணத் தேவையின் மேலாண்மையை ஊக்குவித்தல் போன்றவை கண்காணிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
யூபிஐ/கட்டண அட்டை மூலம் பயணச்சீட்டு
இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக அனைத்து பொது போக்குவரத்தையும் இணைக்கும் வகையில், ஐ.ஓ.எஸ் மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு தளங்களில் செயல்படக் கூடிய, ''சென்னை ஒன்று'' (CHENNAI ONE) மொபைல் செயலியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை (செப்டம்பர் 22) தொடங்கி வைக்கிறார்.
இந்த செயலி பேருந்து, புறநகர் ரயில், மெட்ரோ ரயில் மற்றும் கார், ஆட்டோக்களை ஒரே QR பயணச்சீட்டு மூலம் ஒருங்கிணைக்கிறது. இதன் மூலம் பொதுமக்கள் பேருந்துகள், மெட்ரோ மற்றும் புறநகர் ரயில்களின் நிகழ்நேர இயக்கத்தினை அறிந்து கொள்ளவும், UPI அல்லது கட்டண அட்டைகள் வழியாக பயணச் சீட்டுகளை பெறவும், ஒரே பயணப் பதிவின் மூலம் அனைத்து போக்குவரத்து முறைகளிலும் பயணம் செய்யவும் முடியும். இந்த செயலி ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் என பல மொழிகளில் மக்கள் பயன்படுத்திடும் விதமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
‘ஒரே டிக்கெட் பல பயணங்கள்’ என்ற கனவு
இது தொடர்பாக அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் அன்பழகன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், சென்னையின் போக்குவரத்து துறையில் புதிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் நோக்கில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ள 'சென்னை ஒன்' ஆப் பயணிகளிடம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மெட்ரோ, எம்.டி.சி பஸ்கள், புறநகர் ரயில், ஆட்டோ, கேப் என அனைத்தையும் ஒரே மொபைல் ஆப்பின் மூலம் டிக்கெட் வாங்கும் வசதி நகரப் போக்குவரத்தில் ‘ஒரே டிக்கெட் பல பயணங்கள்’ என்ற கனவு நனவாகியுள்ளது. பல்வேறு போக்குவரத்துகளுக்காக தனித் தனி டிக்கெட் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாதது, பயணிகள் காத்திருக்கும் நேரம் குறைவது, உடனடி தகவல் கிடைப்பது, பணமில்லா பரிவர்த்தனைகள், தமிழ் உட்பட பல மொழிகளுக்கான ஆதரவு போன்ற அம்சங்கள் பொதுமக்கள் பாராட்டும் வகையில் உள்ளன.
ஆம்னி, வெளியூர் பேருந்துகளிலும் வேண்டும்
இந்த செயலி ஆம்னி பேருந்து பயணிகளும், வெளியூருக்கு செல்லும் அரசு பேருந்து பயணிகளும் பயன்பெறும் வகையில் www.tnstc.in மற்றும் ஆம்னி பேருந்து புக்கிங் செயலிகளுடன் இணைக்கப்பட்டால் சென்னை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டிய பயணிகள், நகருக்குள் பஸ், மெட்ரோ, ஆட்டோ, கேப் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் டிக்கெட் வசதியுடன் பயணிக்க முடியும். இதன் மூலம் பயணிகளின் பயண அனுபவம் மேலும் எளிதாகும்.
பயணிகள் சென்னை ஒன் ஆப் மூலம் தங்கள் வீடு, சென்றடைய வேண்டிய இடம் வரை ஒரே செயலி, ஒரே டிக்கெட் மூலம் புக் செய்யும் வசதி கிடைத்தால் அவர்கள் தனியாக பிற செயலியை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. இது குறிப்பாக வெளியூருக்கு இரவு நேரத்தில் புறப்படும் பயணிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாக அமையும்.
சர்வதேச தரத்தில் டிஜிட்டல் போக்குவரத்து சேவை
சென்னை ஒன் செயலி வெறும் நகருக்குள் மட்டும் இல்லாமல் வெளியூர் பயணிகளையும் இணைக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட வேண்டும். வெளிநாட்டில் போல, ஒருவர் ஒரே மொபைல் ஆப்பில் நகருக்குள் பஸ்சில் ஏறி, மெட்ரோவில் இறங்கி, பின்னர் வெளி ஊர் பேருந்து பயணம் மேற்கொள்ளும் முழு பயணத்தையும் ஒரே QR டிக்கெட்டில் முடிக்க முடிந்தால், அது சர்வதேச தரத்தில் தமிழகத்தின் முழுமையான டிஜிட்டல் போக்குவரத்து சேவையாக இருக்கும்.
இதை சேர்த்தால் தான் பயணிகள் நிம்மதியாக வீடு முதல் இலக்கு வரை ஒரே ஆப், ஒரே டிக்கெட் என்ற கனவை அனுபவிக்க முடியும். இந்த வசதியை சென்னை ஒன் செயலியில் கொண்டு வரலாம். இந்த செயலியில் அதற்கான பல கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், இதை இணைத்தால் தமிழக பயணிகளுக்கு பொது போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் பயணிகள் கால விரயம் இல்லாமல் மிக சுலபமாக பயணிக்கவும் ஏதுவாகவும் இருக்கும்.'' என்று அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார்.