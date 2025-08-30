ETV Bharat / state

இபிஎஸ் பயணம் போல எனது வெளிநாட்டு பயணம் இருக்காது! முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்! - MK STALIN FOREIGN VISIT

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி வரை ஒரு வார காலம் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்கிறார்.

சென்னையில் நிருபர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (X/ @mkstalin)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2025 at 11:38 AM IST

1 Min Read

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமியின் வெளிநாட்டு பயணங்களை போல் எனது பயணங்கள் இருக்காது என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு 7 நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இதற்காக, சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து இன்று காலை 9.50 மணிக்கு எமிரேட்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் ஜெர்மனிக்கு அவர் புறப்பட்டு சென்றார்.

முன்னதாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறேன். செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி சென்னை திரும்புகிறேன். தமிழ்நாட்டிற்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காகவும், புதிய ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்வதற்காகவும் எனது இந்த பயணம் இருக்கும்.

திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு, இதுவரை ரூ.10 லட்சத்து 62 ஆயிரத்து 752 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன. 922 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டன. இதன் மூலம் 32 லட்சத்து 81 ஆயிரத்து 32 பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் கிடைத்துள்ளன. இதுவரை ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஜப்பான், சிங்கப்பூர், ஸ்பெயின், அமெரிக்கா ஆகிய 5 நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளேன்.

அதில், அமெரிக்க பயணத்தில் 19 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள், ஸ்பெயின் பயணத்தில் 3 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டன. அதன் மூலம் 30 ஆயிரத்து 37 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 36 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டு, ரூ.18 ஆயிரத்து 498 கோடி அளவுக்கான முதலீடு தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்துள்ளன.

இந்த சுற்றுப் பயணத்தின் போது, ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறவுள்ள சுயமரியாதை நூற்றாண்டு கருத்தரங்கத்தில் கலந்து கொண்டு, பெரியார் படத்தை திறந்து வைக்கிறேன். நான் வெளிநாட்டு பயணங்கள் செல்வதை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் செய்துள்ளார். அவரது வெளிநாட்டு பயணங்களை போல் எனது பயணங்கள் இருக்காது. நான் கையெழுத்து போட்டுள்ள ஒப்பந்தங்கள் உடனுக்குடன் நடைமுறைக்கு வரும்.

அனைத்து கருத்துக்கணிப்புகளையும் மீறி வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக அமோக வெற்றியை பெறும். அதில் எந்த ஒரு மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை" என மு.க. ஸ்டாலின் கூறினார்.

விஜய் பற்றிய கேள்வி - மு.க. ஸ்டாலின் டென்ஷன்

முன்னதாக, "2026-ல் திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் இடையே தான் போட்டி என விஜய் கூறியது பற்றி செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு, “நான் அதிகம் பேச மாட்டேன். இதற்கெல்லாம் பதில் கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பேச்சை குறைத்து, நமது செயலில் திறமையை காட்ட வேண்டும்” என மு.க.ஸ்டாலின் சற்று கோபமாக கூறினார்.

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமியின் வெளிநாட்டு பயணங்களை போல் எனது பயணங்கள் இருக்காது என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு 7 நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இதற்காக, சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து இன்று காலை 9.50 மணிக்கு எமிரேட்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் ஜெர்மனிக்கு அவர் புறப்பட்டு சென்றார்.

முன்னதாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறேன். செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி சென்னை திரும்புகிறேன். தமிழ்நாட்டிற்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காகவும், புதிய ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்வதற்காகவும் எனது இந்த பயணம் இருக்கும்.

திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு, இதுவரை ரூ.10 லட்சத்து 62 ஆயிரத்து 752 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன. 922 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டன. இதன் மூலம் 32 லட்சத்து 81 ஆயிரத்து 32 பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் கிடைத்துள்ளன. இதுவரை ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஜப்பான், சிங்கப்பூர், ஸ்பெயின், அமெரிக்கா ஆகிய 5 நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளேன்.

அதில், அமெரிக்க பயணத்தில் 19 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள், ஸ்பெயின் பயணத்தில் 3 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டன. அதன் மூலம் 30 ஆயிரத்து 37 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 36 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டு, ரூ.18 ஆயிரத்து 498 கோடி அளவுக்கான முதலீடு தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்துள்ளன.

இந்த சுற்றுப் பயணத்தின் போது, ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறவுள்ள சுயமரியாதை நூற்றாண்டு கருத்தரங்கத்தில் கலந்து கொண்டு, பெரியார் படத்தை திறந்து வைக்கிறேன். நான் வெளிநாட்டு பயணங்கள் செல்வதை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் செய்துள்ளார். அவரது வெளிநாட்டு பயணங்களை போல் எனது பயணங்கள் இருக்காது. நான் கையெழுத்து போட்டுள்ள ஒப்பந்தங்கள் உடனுக்குடன் நடைமுறைக்கு வரும்.

அனைத்து கருத்துக்கணிப்புகளையும் மீறி வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக அமோக வெற்றியை பெறும். அதில் எந்த ஒரு மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை" என மு.க. ஸ்டாலின் கூறினார்.

விஜய் பற்றிய கேள்வி - மு.க. ஸ்டாலின் டென்ஷன்

முன்னதாக, "2026-ல் திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் இடையே தான் போட்டி என விஜய் கூறியது பற்றி செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு, “நான் அதிகம் பேச மாட்டேன். இதற்கெல்லாம் பதில் கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பேச்சை குறைத்து, நமது செயலில் திறமையை காட்ட வேண்டும்” என மு.க.ஸ்டாலின் சற்று கோபமாக கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளிநாட்டு பயணம்எடப்பாடி பழனிசாமிMK STALIN GERMANY VISITMK STALIN ABOUT EPSMK STALIN FOREIGN VISIT

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.