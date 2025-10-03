''கீழடி கண்டேன்.. பெருமிதம் கொண்டேன்'' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
Published : October 3, 2025 at 5:50 PM IST
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம், கீழடி அருங்காட்சியகத்தை நேரில் ஆய்வு செய்த பிறகு, ''கீழடி கண்டேன். பெருமிதம் கொண்டேன்'' என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதத்துடன் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் அரசின் பல்வேறு நலத்திட்ட பணிகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (அக்டோபர் 3) ஆய்வு செய்தார். இதன் பின்னர், மதுரை நோக்கி செல்லும் வழியில் சிவகங்கை மாவட்டம், கீழடி அருங்காட்சியகத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் ஆய்வு செய்தார். அப்போது அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட தொல்பொருட்களை ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டார்.
மொத்தம் ஆறு கட்டடங்களில் அமைக்கப்பட்ட காட்சியகங்களில் ஒவ்வொரு பொருளையும் பார்த்த தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தொல்லியல் மற்றும் பழங்காலச் சித்திரக்கலை பற்றிய தகவல்களை அதிகாரிகளிடம் இருந்து கேட்டறிந்தார். இது பொதுமக்கள், மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகளுக்கு தொல்லியல் வரலாறு, பாரம்பரிய கலாசாரம் மற்றும் தமிழரின் தொன்மை பற்றிய அறிவை பெருக்கும் வாய்ப்பாகவே அமைந்துள்ளது.
கீழடி கண்டேன், பெருமிதம் கொண்டேன்!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) October 3, 2025
👥 திறந்து வைத்த 30 மாதங்களில் 12 லட்சம் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்துள்ளது #கீழடி அருங்காட்சியகம்.
🌎 வெளிமாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்து வருவோரும் தமிழரின் தொன்மை கவினுறக் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருப்பது கண்டு வியப்பதை இன்று திடீர் ஆய்வுக்காக… pic.twitter.com/ASYx1gU0c0
அருங்காட்சியகத்தில் இருந்த பார்வையாளர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகள் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் பேசியதோடு மட்டுமல்லாமல் செல்பி எடுத்துக் கொண்டார். கீழடியில் ஒன்று முதல் பத்து வரை நடந்த அகழாய்வு பகுதியில் 916 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் திறந்த வெளி அருங்காட்சியக கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்காக தமிழக அரசு 17 கோடி 10 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியுள்ளது. கடந்த 6 மாதங்களாக நடைபெற்று வரும் பணிகளை முதல்வர் நேரில் ஆய்வு செய்து, பணிகளின் முன்னேற்றம், தரநிலை மற்றும் வேலைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.
இதன் பிறகு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், கீழடி அருங்காட்சியகம் திறக்கப்பட்ட பின்னர் 30 மாதங்களில் 12 லட்சம் பார்வையாளர்களை கவர்ந்த சாதனையை பெருமிதத்துடன் பாராட்டினார். வெளிமாநிலங்களிலும், வெளிநாடுகளிலும் இருந்து தமிழரின் தொன்மையை பார்வையிட வருவோர் இருப்பதை உறுதியாக கூறினார்.
இந்த ஆய்வில் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் பெரிய கருப்பன், மானாமதுரை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழரசி ரவிக்குமார், மாவட்ட ஆட்சியர் பொற்கொடி மற்றும் தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர். ஆய்வை முடித்த பிறகு முதல்வர் ஸ்டாலின் மதுரை விமான நிலையம் நோக்கி புறப்பட்டார்.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளப் பதிவு
இதற்கிடையே தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் ''கீழடி திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம் வரும் ஜனவரியில் திறக்கப்பட இருக்கிறது. பொருநை அருங்காட்சியகம் டிசம்பரில் மக்கள் பார்வைக்கு திறக்கப்படும். கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் புதிய அருங்காட்சியகம் உருவாகி வருகிறது. பூம்புகார் ஆழ்கடல் ஆய்வுகள் தொடங்கிவிட்டன.
நிலத்திலும், நீரிலும், இலக்கியத்திலும் ஆய்ந்து, இந்திய துணைக் கண்டத்தின் வரலாற்றை தமிழ் நிலத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டும் என்பது நமது திராவிட மாடல் அரசின் உறுதிப்பாடு'' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.