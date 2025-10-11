ETV Bharat / state

''தங்கத்தை விட கலைமாமணி பட்டத்திற்கு தான் மதிப்பு அதிகம்'' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு!

மொழி சிதைந்தால் இனமும், பண்பாடும் சிதைந்து அடையாளமே அழிந்துவிடும். அடையாளம் அழிந்தால் தமிழர் என்ற தகுதியையே இழந்து விடுவோம். தமிழர் என்ற தகுதியை இழந்து வாழ்வதில் என்ன பயன்? எனவே மொழியை காப்போம்.

கலைமாமணி விருது வழங்கும் விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
கலைமாமணி விருது வழங்கும் விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 10:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றம் சார்பில் நடந்த கலைமாமணி விருது வழங்கும் விழாவில், ''தங்கத்தை விட கலைமாமணி பட்டத்திற்கு தான் மதிப்பு அதிகம்'' என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றம் சார்பில் நடைபெற்ற கலைமாமணி விருது வழங்கும் விழா இன்று சென்னை, கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று கடந்த 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான கலைமாமணி விருதுகள், பாரதியார், எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி, பாலசரசுவதி ஆகியோர் பெயர்களில் கலை வித்தகர்களுக்கான அகில இந்திய விருதுகள், சிறந்த கலை நிறுவனத்திற்கு கேடயம் மற்றும் சிறந்த நாடகக்குழுவிற்கு சுழற்கேடயம் ஆகியவற்றை வழங்கினார்.

விருது பெற்ற பத்மஸ்ரீ முத்துகண்ணம்மாள்
விருது பெற்ற பத்மஸ்ரீ முத்துகண்ணம்மாள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கலைமாமணி விருது பெற்ற கலைஞர்கள்:

கடந்த 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கலைமாமணி விருதுகள் திரைப்பட நடிகர்கள் எஸ்.ஜே.சூர்யா, விக்ரம் பிரபு, நடிகை சாய் பல்லவி, இயக்குனர் லிங்குசாமி, இசைக்கலைஞர் அனிருத் உள்ளிட்ட 90 கலைஞர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார். கலைமாமணி விருது பெற்ற கலைஞர்களுக்கு 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கப்பட்டது.

அகில இந்திய விருது பெற்ற கலை வித்தகர்கள்:

பாரதியார் விருது (இயல்) முனைவர் ந.முருகேசபாண்டியன், எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி விருது (இசை) பத்மவிபூஷன் டாக்டர் கே.ஜே.யேசுதாஸ், பாலசரசுவதி விருது (நாட்டியம்) பத்மஸ்ரீ முத்துகண்ணம்மாள் ஆகியோருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கி சிறப்பித்தார். விருதாளர்களுக்கு விருதுடன் ஒரு இலட்சம் ரூபாய் பரிசு தொகைக்கான காசோலையுடன், 3 சவரன் தங்கப் பதக்கத்தையும் வழங்கினார்.

விருது பெற்ற நடிகர் எஸ்.ஜே.சூர்யா
விருது பெற்ற நடிகர் எஸ்.ஜே.சூர்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)


சிறந்த கலை நிறுவனத்திற்கான கேடயங்கள்:

சிறந்த கலை நிறுவனத்திற்கான கேடயம் சென்னையில் உள்ள தமிழ் இசைச் சங்கத்திற்கும் (ராஜா அண்ணாமலை மன்றம்), சிறந்த நாடகக் குழுவிற்கான சுழற்கேடயம் மதுரை மாவட்டம், பாலமேட்டில் உள்ள கலைமாமணி எம்.ஆர்.முத்துசாமி நினைவு நாடக மன்றத்திற்கும் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார். கேடயம் பெற்ற சிறந்த கலை நிறுவனம் மற்றும் நாடக குழுவிற்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு தொகை வழங்கப்பட்டது.

விருது பெற்ற இசைக்கலைஞர் அனிருத்
விருது பெற்ற இசைக்கலைஞர் அனிருத் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரை:

விருது பெற்ற கலைமாமணிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். உங்களுடைய கலையை, கலை தொண்டை இத்தனை ஆண்டு காலம் நீங்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள். அந்த உழைப்பை அரசு அங்கீகரித்து போற்றக்கூடிய இந்த பாராட்டு தான் தலைசிறந்த பாராட்டு.

விருது பெற்ற நடிகர் விக்ரம் பிரபு
விருது பெற்ற நடிகர் விக்ரம் பிரபு (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடந்த 1967 ல் அண்ணா கையால் கலைஞர் பெற்ற கலைமாமணி விருதை இன்றைக்கு நீங்களும் பெற்று இருக்கிறீர்கள். கடந்த 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய மூன்றாண்டுகளுக்கும் சேர்த்து பல்வேறு கலைப் பிரிவுகளில் விருதுகளை வழங்கி நானும் பெருமை அடைகிறேன். இயல், இசை, நாட்டியம், நாடகம், திரைப்படம், சின்னத்திரை - இசை நாடகம் - கிராமியக் கலைகள் - இதர கலைப் பிரிவுகள் என்று கலைத்துறையின் எந்தப் பிரிவும் விடுபட்டு விட கூடாது என்று கவனத்துடன் விருதுகளை வழங்குகின்ற இயல், இசை, நாடக மன்றத்துக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள்.

விருது பெற்ற நடிகை சாய் பல்லவி
விருது பெற்ற நடிகை சாய் பல்லவி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை ஏறும் தங்கம் விலை:

கலைமாமணி விருது பெறும் கலைஞர்களுக்கு தங்கப்பதக்கமும், விருது பட்டயமும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு நாட்டில் தங்கத்தின் விலை என்னவென்று உங்களுக்கே தெரியும். ராக்கெட் வேகத்தில் ஒருநாளைக்கு இரண்டு முறை விலை ஏறிக்கொண்டு இருக்கிறது. இந்த விருது அறிவித்த அன்றைக்கு இருந்த தங்கத்தின் விலையும், இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய விலையையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தாலே புரியும். ஆனால் அவ்வளவு மதிப்புமிக்க தங்கத்தைவிட, “கலைமாமணி” என்று புகழ் சேர்க்கும் பட்டத்திற்குத் தான் மதிப்பு அதிகம். ஏனென்றால், இது தமிழ்நாடு தருகின்ற பட்டம்.

விருது பெற்ற ந.முருகேசபாண்டியன்
விருது பெற்ற ந.முருகேசபாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இயல், இசை, நாடக மன்றத்துக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ. 4 கோடி:

நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசும் முத்தமிழ்க் கலைஞர்களை போற்றி வருகிறது. அதற்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நலிந்த நிலையில் வாழும் கலைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் 3 ஆயிரம் ரூபாய் என்று நிதி உதவியை உயர்த்தி வழங்கியிருக்கிறோம். தமிழ்நாடு இயல் - இசை – நாடக மன்றத்துக்கு, ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வந்த நிதியை 3 கோடி ரூபாயில் இருந்து 4 கோடியாக உயர்த்தி வழங்கியிருக்கிறோம்.

கலை வித்தகர்களுக்கான விருது பெற்றவர்கள்
கலை வித்தகர்களுக்கான விருது பெற்றவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

500 நாட்டுப்புறக் கலைஞர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் தலா ரூ.10 ஆயிரம்

நாட்டுப்புறக் கலைஞர்களுக்கு இசைக்கருவிகள், ஆடை அணிகலன்கள் மற்றும் கலைப்பொருட்கள் வாங்குவதற்கு ஆண்டுதோறும் 500 கலைஞர்களுக்கு தலா 10 ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நலிந்த நிலையில் வாழுகின்ற கலைமாமணி விருது பெற்ற கலைஞர்களுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து உயர்த்தி 1 லட்சம் ரூபாயாக நிதியுதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

பொங்கல் கலை விழாவுக்கு ரூ.2 கோடி:

பொங்கல் கலை விழாவை அடிப்படையாக வைத்து "இசைச் சங்கமம்" மற்றும் "கலைச் சங்கமம்" கலை நிகழ்ச்சிகள், 38 மாவட்டங்களிலும் நடத்துவதற்கு 2 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் பங்குபெற்று பயன் பெற்றிருக்கிறார்கள்.

விருது பெற்ற இயக்குனர் லிங்குசாமி
விருது பெற்ற இயக்குனர் லிங்குசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

நூலாசிரியர்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சம்:

கலைமாமணி விருது பெற்ற கலைஞர்கள் அரசு பேருந்துகளில், கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்யலாம் என, அறிவித்திருக்கிறோம். புகழ் பெற்ற மறைந்த கலைஞர்களின் குடும்பங்களுக்கு குடும்ப பராமரிப்பு நிதியுதவி 25 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழில் அரும்பெரும் கலை நூல்களை வெளியிட நூலாசிரியர்களுக்கு தலா 2 லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இளையராஜாவுக்கு பாராட்டு விழா:

கலைஞரின் அரசு கலைகளை போற்றும் அரசாக முத்தமிழை போற்றும் அரசாகத்தான் இருக்கும். சிம்பொனி சிகரம் தொட்ட தமிழர் இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு எடுத்த பாராட்டு விழா எடுத்துக்காட்டு. உலகில் எந்தக் கலைஞருக்கும், எந்த அரசாங்கமும் இப்படி ஒரு பாராட்டு விழாவை நடத்தியதில்லை என்று இசைஞானியே குறிப்பிட்டார். “என் மீது ஏன் இவ்வளவு பாசம் என்று என்னால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை” என்று சொன்னார். இசைஞானி மீது நமக்கு இருப்பது கலைப் பாசம் - தமிழ்ப் பாசம் - தமிழர் என்கிற பாசம். அதனால் தான் அந்த விழாவை எடுத்தோம்.

விருது பெற்ற விஜய் யேசுதாஸ்
விருது பெற்ற விஜய் யேசுதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழர் என்ற தகுதியையே இழந்து விடுவோம்:

இந்த கலைகள், தமிழை வளர்க்கும் பெரும் தொண்டை செய்தது – செய்து கொண்டிருக்கிறது. கருத்து, கொள்கை, பாணி, பரப்புரை ஆகிய அனைத்தையும் நாடகக் கலையில் நுழைத்தது நம்முடைய திராவிட இயக்கம் தான். எழுத்தும், பேச்சும், இலக்கியமும், கலையும், மொழியை வளர்க்கின்றது. மொழியைக் காக்கின்றது. மொழி சிதைந்தால், இனமும், பண்பாடும் சிதைந்துவிடும். நம்முடைய அடையாளமே அழிந்துவிடும். அடையாளம் அழிந்தால் தமிழர் என்று சொல்லிக் கொள்கின்ற தகுதியையே இழந்து விடுவோம்.

விழா மலர் வெளியிட்ட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
விழா மலர் வெளியிட்ட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: ''சென்னை ஒன் செயலி பொதுமக்களின் பயணத்திற்கு உகந்ததாக உள்ளதா?'' - போக்குவரத்து நிபுணர்கள் விளக்கம்!

தமிழர் என்ற தகுதியையும், சுயமரியாதையையும் இழந்து வாழ்வதில் என்ன பயன்? அதனால் கலைகளை காப்போம். மொழியை காப்போம். இனத்தை காப்போம். அடையாளத்தை காப்போம். நம்முடைய கலைஞர்கள் இங்கே மட்டுமல்ல. உலகம் முழுவதும் சென்று கலைகளை வளர்க்க வேண்டும். தமிழ்க் கலைகளை பரப்ப வேண்டும். அதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும், உதவிகளையும் இயல், இசை, நாடக மன்றம் செய்ய வேண்டும். அரசும் அதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும்.'' என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MK STALINகலைமாமணி விருதுதிரைப்பட நடிகர்களுக்கு விருதுTAMIL NADU GOVERNMENTKALAIMAMANI AWARD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.