''இஸ்லாமியர்களுக்கு இடர் வந்தால் திமுக துணை நிற்கும்'' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி!
குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக தோழமை உணர்வோடு போராடியது திமுக. அந்த சட்டத்தால் யாராவது பாதிக்கப்பட்டார்களா? என்று கேள்வி எழுப்பியதும், போராடிய இஸ்லாமியர்கள் மீது தடியடி நடத்தியதும் யார்? என்று உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும்.
Published : September 21, 2025 at 11:01 PM IST
சென்னை: நபிகள் நாயகம் 1500 ஆவது பிறந்தநாள் விழா இன்று சென்னையில் கொண்டாடப்பட்டது. இதில் கலந்துகொண்ட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், ''இஸ்லாமியர்களுக்கு இடர் வந்தால் திமுக துணை நிற்கும்'' என்று உறுதி அளித்து பேசினார்.
நபிகள் நாயகம் 1500 ஆவது பிறந்தநாள் விழா சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் இன்று (செப்டம்பர் 21) கொண்டாடப்பட்டது. விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு பேசியதாவது:
மதம் என்பதை நிறுவனமாக பார்க்காமல் 'மார்க்கம்' என்று பார்ப்பவர்கள் நீங்கள்
நபிகள் நாயகம் 1500 ஆவது பிறந்தநாள் விழா நிகழ்ச்சியோடு பல்வேறு கோரிக்கைகளை எடுத்து வைக்கக்கூடிய விழாவாக நடந்துள்ளது. மனித குலத்தின் மேன்மைக்கான நற்பண்புகளை வலியுறுத்திய நபிகள் நாயகத்தின் 1500 ஆவது பிறந்தநாள் விழாவில் பங்கெடுத்து உங்கள் எல்லோரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன். பெருமைப்படுகிறேன். மதம் என்பதை நிறுவனமாக பார்க்காமல் 'மார்க்கம்' என்று பார்ப்பவர்கள் நீங்கள். அந்த மார்க்கம் அன்பு மார்க்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பதைத் தான் நபிகளார் போதித்தார். வலியுறுத்தினார்.
அண்ணாவும் - மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதியும் முதன்முதலாக சந்தித்ததே, திருவாரூரில் நடந்த மிலாது நபி விழாவில் தான். அதன் பிறகு அவர்களுக்கிடையில் உருவான அன்பு தான் இன்றைய தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான அடித்தளம். பல தலைவர்கள் கூடியிருக்கும் இந்த ஒற்றுமை எந்நாளும் நீடிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். ஒற்றுமை தான் கொள்கைகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான முதல் படி. பழமைவாத அடக்குமுறைகளை எதிர்த்து, ஏழைகள் மீது கருணை பொழிந்து பணக்காரர்களிடம் இருக்கும் பணம், மற்றவர்களுக்கும் தர வேண்டியது, உனது நடத்தை மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியவர் நபிகளார்.
நபிகள் பெருமானாரின் வாழ்வை மூன்றே வரிகளில் எடுத்து சொன்ன கருணாநிதி
சமத்துவத்தை வலியுறுத்திய சிந்தனையாளர். வரலாற்றில் சிலர் தான் ஒட்டுமொத்த மனிதச் சமுதாயத்தின் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய ஆற்றலை, வாய்ப்பை பெற்றவர்கள். அப்படிப்பட்டவர் தான் நபிகள் பெருமான். அதனால் தான் பெரியார், அண்ணா, மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி ஆகியோர் நபிகளார் சொன்ன சமத்துவத்தை, அன்பை புகழ்ந்தார்கள்.
மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி நபிகள் பெருமானாரின் வாழ்வை மூன்றே வரிகளில் எடுத்துச் சொன்னார். எப்படி என்றால், “நபிகள் நாயகம் அன்பை, அமைதியை போதித்தார். அறத்தை வலியுறுத்தினார். அடுத்தவருக்கு உதவிகள் புரிவதை உயர்ந்த பண்பாக கருதினார். அடுத்தவர் நலன் கருதி ஆற்றும் அருட்பணிகளே அறம் என வலியுறுத்தினர் என்று மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி சொன்னார்.
பாலஸ்தீன மக்கள் அனுபவித்து வரும் கொடுமைகளும் முடிவிற்கு வர வேண்டும்
அப்படிப்பட்ட நபிகளாரின் 1500 ஆவது பிறந்த நாளில் காசாவில் நடத்தப்பட்டு வரும் துயரத்தை பார்த்து மனசாட்சி உள்ள யாரும் கவலைப்படாமல் இருக்க முடியாது. இதற்கு விரைவில் ஒரு நல்ல தீர்வு ஏற்பட வேண்டும். உடனடியாக பாலஸ்தீன மக்கள் அனுபவித்து வரும் கொடுமைகளும் முடிவிற்கு வர வேண்டும்.
அதற்கு ஒன்றிய அரசு உறுதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருக்கிறேன். மீண்டும் ஒருமுறை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நான் வலியுறுத்துகிறேன். மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி 1969 லேயே மிலாது நபிக்கு, அரசு விடுமுறை என்று அறிவித்தார். அதை 2001 இல் அதிமுக ரத்து செய்ததும், மறுபடியும் 2006 இல் திமுக ஆட்சியில் விடுமுறை வழங்கியது.
திமுக ஆட்சியில் இஸ்லாமியர்களுக்கு பார்த்துப் பார்த்து செய்து கொடுத்தோம்
அதுமட்டுமல்ல. ஏன் நாங்கள் எப்போதும் உங்களில் ஒருவன் என்று சொல்கிறோம். உங்களின் கோரிக்கைகளை ஆட்சியின் போது ஒவ்வொரு முறையும் பார்த்துப் பார்த்து செய்து கொடுத்தோம். அவற்றில் சிலவற்றை மட்டும் நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன்.
* பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீட்டில் இஸ்லாமியர்களுக்கு 3.5 விழுக்காடு உள் ஒதுக்கீடு.
* உருது பேசும் முஸ்லீம்களை பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் சேர்த்தது.
* சிறுபான்மையினர் நல வாரியம் தொடக்கம்.
* வக்பு வாரிய சொத்துகளை பராமரிக்க மானியம்
* தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகம் தொடக்கம்
* உருது அகாடமி தொடக்கம்
*காயிதே மில்லத் மணிமண்டபம் கட்ட நிதி ஒதுக்கீடு
இப்படியாக இஸ்லாமிய மக்களின் நலனுக்காக திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு செய்த திட்டங்களையெல்லாம் பட்டியலிட தொடங்கினால் பல மணி நேரம் ஆகும். இதன் தொடர்ச்சியாக தான் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் சென்னை விமான நிலையம் அருகில் கட்டப்படும், ‘ஹஜ் இல்லம்’ உள்ளிட்ட பல திட்டங்களை முன்னெடுப்புகளை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம்.
இப்போதும் இந்த மேடையில் பல்வேறு கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டது. நபிகள் நாயகம் பற்றி பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார். ஏற்கனவே தமிழ்நாடு பாடநூலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற கோரிக்கைகளை எல்லாம் பரிசீலித்து பரிசு வழங்க வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள். உறுதியாக பரிசீலிக்கப்படும். நியாயமான கோரிக்கைகளை நிச்சயமாக நிறைவேற்றித் தருவோம்.
துரோக கட்சிகளை புறக்கணித்து அன்வர் ராஜா போன்றவர்கள் திமுகவில் ஐக்கியம்
அதுமட்டுமல்ல. இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு இடர் வருகிறது என்றால், உங்களுக்கு துணை நிற்கும் முதல் அரசியல் இயக்கம் திமுக தான். குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக உண்மையான தோழமை உணர்வோடு போராடியது திமுக தான். அந்த சட்டத்தால் யாராவது பாதிக்கப்பட்டார்களா? என்று கேள்வி எழுப்பியதும், அந்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராடிய இஸ்லாமியர்கள் மீது தடியடி நடத்தியதும் யார்? என்று உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும். அதேபோல் முத்தலாக் சட்டத்தை கொண்டு வந்தபோது அதிமுக எப்படி இரட்டை வேடம் போட்டது? என்று எல்லோருக்கும் தெரியும். அதனால் தான் அன்வர் ராஜா போன்றவர்கள் துரோகத்தின் கூடாரமாக இருக்கும் கட்சிகளை புறக்கணித்து திமுகவில் இணைந்திருக்கிறார்.
நபிகள் நாயகம் பிறந்தநாள் விழா மேடையில் நின்று நான் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு உறுதி
அதேபோல் வக்பு சட்டத் திருத்தத்திலும் அதிமுக நடத்திய கபட நாடகத்தை எல்லோரும் பார்த்தார்கள். ஆனால், திமுக உள்ளிட்ட இயக்கங்கள் நடத்திய சட்டப் போராட்டத்தால் தான் இன்றைக்கு, ஒன்றிய பாஜக அரசு கொண்டு வந்த முக்கியத் திருத்தங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தடை வாங்கியிருக்கிறோம்.
பாஜக செய்து வரும் மலிவான சர்வாதிகார, எதேச்சாதிகார அரசியலுக்கு துணை போகக் கூடிய துரோகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை புறக்கணிக்க வேண்டும். நபிகள் நாயகத்தின் 1500 ஆவது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் இந்த விழா மேடையில் நின்று நான் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு ஒரு உறுதியை தருகிறேன்.
இசுலாமிய மக்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்கும், பெற்றுத்தரும் இயக்கமாக திமுக என்றைக்கும் உங்கள் கூடவே உங்களில் ஒருவராக இருக்கும். நபிகளார் வலியுறுத்திய அன்பு, உலகெங்கும், அனைத்து உள்ளங்களிலும் பரவ வேண்டும். போர்களற்ற, வன்முறைகளற்ற, வெறுப்புகளற்ற, ஆதிக்கமற்ற உலகமாக நாம் வாழும் உலகம் மாற வேண்டும். நபிகளார் சொன்ன பொன்மொழிகளை வாழ்வியல் நடைமுறைகளாக மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும். எங்கும் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் உண்டாக வேண்டும். இவ்வாறு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.