சென்னை: நாடு முழுவதும் 79 ஆவது சுதந்திர தினம் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. சுதந்திர தின விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள செங்கோட்டையில் பிரதமர் தலைமையில் தேசியக் கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
இதில் பிரதமர் நாட்டு மக்களுக்கு சிறப்புரையாற்றுவது வழக்கம். அந்த வகையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடர்ந்து 12வது முறையாக செங்கோட்டையில் தேசிய கொடியேற்றி சிறப்புரையாற்றினார்.
டெல்லி செங்கோட்டை
அப்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ''வருகின்ற 2047 ஆம் ஆண்டு இந்தியா ஒரு சுயசார்புடைய நாடாக மாறும். யாரையும் சார்ந்து இருக்காமல் சுயமரிதையுடன் விளங்கும். அதற்காக நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம்'' என்றார். மேலும், நிகழ்ச்சியில் அவர் 8 முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டை
சென்னை ராஜாஜி சாலையில் உள்ள புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் அமைந்திருக்கும் 119 அடி உயர கொடி கம்பத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 5 ஆவது முறையாக தேசியக்கொடியை ஏற்றி வைத்தார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழாவில் தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா, தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து, மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார்.
உயர் நீதிமன்ற வளாகம்
சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் அமைந்துள்ள சமநீதி கண்ட சோழன் சிலை அருகில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள், தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி, அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் உள்ளிட்ட வழக்கறிஞர்கள், தமிழக டிஜிபி சங்கர் ஜிவால், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் உள்பட அரசு அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.
இதன் பிறகு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி தலைமை நீதிபதி கவுரவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையினரின் சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில்
முன்னதாக, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் அலுவலக வளாகத்தில் பார் கவுன்சில் தலைவர் அமல்ராஜ் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பார் கவுன்சில் நிர்வாகிகள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வழக்கறிஞர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
