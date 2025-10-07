''பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் பெயரில் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு'' - பெண்ணிடம் ரூ.5 லட்சம் மோசடி செய்த இளைஞர் கைது!
Published : October 7, 2025 at 7:42 PM IST
சென்னை: பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் பெயரில் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு துவங்கி பெண்ணிடம் ரூ.5 லட்சம் மோசடி செய்த இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார். மோசடி செய்த பணத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
சென்னை சாலிகிராமம் பகுதியை சேர்ந்தவர் கீதா (38). இவரது இன்ஸ்டாகிராம் கணக்குக்கு தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அணியின் பிரபல வீரர் பெயரில் இருந்து நட்பு கோரிக்கை வந்துள்ளது.
இதை கீதா ஏற்றுக் கொண்டு இருவரும் நண்பர்களாக பேசிக் கொண்டு மாறி மாறி, இன்ஸ்டாகிராம் வலைதளத்தில் சாட் செய்து வந்துள்ளனர். இதன் பின்னர் இருவரும் தங்களது செல்போன் எண்களை பறிமாறிக் கொண்டு பேசி வந்துள்ளனர்.
அப்போது அந்த நபர், தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அணியின் பிரபல வீரர் என தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் தனது செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அரசு வேலை வாங்கித் தர முடியும் என்று கீதாவுக்கு ஆசை வார்த்தைகளை கூறினார்.
இதனை நம்பிய கீதா கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் செப்டம்பர் மாதம் வரை பல தவணைகளாக ஜிபே மூலம் மொத்தம் 5 லட்சத்து 8500 ரூபாய் அனுப்பி உள்ளார். இதன் பிறகு நீண்ட நாட்கள் ஆகியும் வேலை எதுவும் வாங்கித் தராததால் கீதா சந்தேகம் அடைந்து அவரைத் தொடர்ந்து கேட்ட போது சரியான பதில் எதுவும் கூறாமல் கீதாவை அலைக்கழித்து வந்துள்ளார்.
இதனால் ஒரு கட்டத்தில் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த கீதா உடனடியாக சென்னை மேற்கு மண்டல சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் ஒரு புகாரளித்தார். இந்த புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
போலீஸ் விசாரணையில், போலி இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி உருவாக்கி அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக பணத்தை பெற்று மோசடி செய்தது சென்னை ஒட்டியம்பாக்கம் காரணை பகுதியைச் சேர்ந்த ராகுல் (29) என தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து சைபர் கிரைம் போலீசார் ராகுலை கைது செய்து, காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் ராகுல் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்ததும் அவர் கடந்த ஜனவரி மாதமே வேலையில் இருந்து நீக்கப்பட்டதும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து வீட்டில் பணம் கொடுக்க வேண்டியதாலும், திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டதால் பணம் தேவைப்பட்டதாலும் பிரபலங்களின் பெயரில் போலியான இன்ஸ்டாகிராம் ஐ.டி.க்கள் உருவாக்கி கீதாவிடம் பணம் பெற்று திருமணத்தை நடத்திக் கொண்டதும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து ராகுலிடம் இருந்து இரண்டு செல்போன்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணைக்கு பின்னர் ராகுல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.