ரூ.5 கோடி நிதி முறைகேடு புகார்! வேப்பேரி கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி முதல்வர் சஸ்பெண்ட்! - COLLEGE PRINCIPAL SUSPEND

வேப்பேரி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் சௌந்தரராஜன் மற்றும் சில அலுவலர்கள் ரூ.5 கோடிக்கும் அதிகமாக நிதி முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

சென்னை கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி
சென்னை கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2025 at 7:40 PM IST

1 Min Read

சென்னை: பண முறைகேடு தொடர்பாக சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் சௌந்தரராஜன் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி. இதன் முதல்வராக இருந்தவர் சவுந்தரராஜன். கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வர் சௌந்தரராஜன் மீது, கல்லூரிக்கு தேவையான உபகரணங்கள், திட்டங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள், ஆய்வகங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள், மருந்துகள் ஆகியவை வாங்கியதில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக புகார்கள் எழுந்தன.

இது தொடர்பாக கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த நிர்வாக குழு கூட்டத்தில், முறைகேடு புகார் குறித்து விசாரிப்பதற்கு 3 பேர் கொண்ட குழு அமைக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில், முதற்கட்டமாக அந்த குழு விசாரணை நடத்தியது. அப்போது, ரூ.5 கோடிக்கும் அதிகமாக முறைகேடு நடைபெற்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து வேப்பேரி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் சௌந்தரராஜன், உதவியாளர் ரஜினி உள்ளிட்ட இரண்டு பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்து கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும் 5 அலுவலர்களை வெவ்வேறு இடங்களுக்கு பணியிட மாற்றம் செய்தும் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

முறைகேடுகள் குறித்து விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட குழுவினர் 15 நாட்களுக்குள் அறிக்கை அளிக்க பல்கலைக்கழகம் உத்தரவிட்டிருந்தது. 3 பேர் கொண்ட குழுவினர் அளிக்கும் அறிக்கையின் படி தவறு செய்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், பல்கலைக்கழக நிர்வாக குழு அதிகாரிகள் தெரிவித்திருந்தனர்.

வேப்பேரி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் சௌந்தரராஜன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், முறைகேடு புகார் தொடர்பாக சென்னை காவல் துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில், புகார் அளிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ரூ.5 கோடி முறைகேடு புகாரில் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் சென்னை வேப்பேரி, நாமக்கல், நெல்லை, ஒரத்தநாடு, சேலம் தலைவாசல், உடுமலைப்பேட்டை, தேனி வீரபாண்டி உள்ளிட்ட 7 இடங்களில் கால்நடை மருத்துவ கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனிடையே, வேப்பேரி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியின் புதிய முதல்வராக சதீஷ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது தொடர்பான அறிவிப்பை கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது.

