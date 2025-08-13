சென்னை: பள்ளி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் கராத்தே பயிற்சியாளருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து சென்னை மகளிர் சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சென்னை அண்ணா நகரை சேர்ந்த பள்ளி மாணவி ஒருவர் கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு பிரபல கராத்தே பயிற்சியாளர் கெபிராஜ் என்பவர் நடத்திய தற்காப்பு கலை மையத்தில் சேர்ந்து பயிற்சிப் பெற்று வந்தார். அந்த மாணவியை ஜூடோ போட்டிக்காக நாமக்கல் அழைத்துச் சென்ற கராத்தே பயிற்சியாளர் கெபிராஜ் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததுடன், கொலை மிரட்டலும் விடுத்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட மாணவி 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு அண்ணா நகர் அனைத்து மகளிர் காவல்நிலையத்தில் கெபிராஜ் மீது, பாலியல் புகார் அளித்தார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் பெண் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம், கொலை மிரட்டல் உள்பட 5 க்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகளின் கீழ் கராத்தே பயிற்சியாளர் கெபிராஜ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதை தொடர்ந்து கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் கராத்தே பயிற்சியாளர் கெபிராஜை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்நிலையில் காரத்தே பயிற்சியாளர் கெபிராஜ் மீது சென்னையை சேர்ந்த மற்றொரு பெண் புகார் அளித்ததை அடுத்து வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது.
இது தொடர்பான வழக்கினை கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை மகளிர் சிறப்பு நீதிமன்றம் விசாரணை நடத்தி வந்தது. இந்த வழக்கில் விசாரணையில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 13) நீதிபதி பத்மா தீர்ப்பளித்தார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.