சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியில் துப்பரவு பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கும் விவகாரத்தில் தீர்வு கிடைக்கும் வரை தூய்மைப் பணியாளர்களின் போராட்டம் தொடரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சியின் 5,6 மண்டலங்களின் துப்புரவு பணிகளை தனியார் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தூய்மைப் பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வருகின்றனர்.
இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக, ஏற்கெனவே அமைச்சர்கள், மேயர், மாநகராட்சி ஆணையர் உள்ளிட்டோர் பலகட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து, நேற்று 10-வது நாளாக, அமைச்சர் சேகர்பாபு தலைமையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வியில் முடிந்தது. இந்நிலையில், இன்று 11வது நாளாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வழக்கறிஞர் பாரதி, "அருந்ததியர், ஆதிதிராவிட பெண்கள் என இரண்டாயிரம் பேர் வீதியில் அமர்ந்து போராடுகிறார் என்று எங்களது சங்கம் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வாதத்தை முன்வைத்தோம். ஆனால், நீதிமன்றத்தில் உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தின் மீது வன்மத்தை காட்டும் வகையிலும், இயக்கத்தை விமர்சனம் செய்து பலவீனப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலும் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் பி.எஸ்.ராமன் செயல்பட்டுள்ளார்.
இந்த போராட்டத்தால், பொதுமக்கள் தான் சுகாதாரம் இல்லாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இந்த சூழலை சென்னை மாநகராட்சியும், தமிழ்நாடு அரசும் உருவாக்கியுள்ளன. பணமே இல்லாமல் கூட வீதிகளை சுத்தம் செய்ய தயாராக உள்ளோம். ஆனால், அதற்கு மாநகராட்சி தயாராக இல்லை. ஒப்பந்தம் மூலம் லாபம் சம்பாதிக்கும் நோக்கத்தில் சென்னை மாநகராட்சி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது,” எனக் குற்றஞ்சாட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், நாளை மறுதினம் அவர்கள் வாய்தா வாங்கி இருக்கிறார்கள். நாங்கள் எதற்கும் தயாராக இருக்கிறோம். தீர்வு கிடைக்கும் வரை எங்களது போராட்டம் தொடரும். இதன்மூலம் சென்னை மாநகராட்சிக்கு தகுந்த பாடத்தை புகட்டுவோம்," என்று ஆவேசமாக பேசினார்.
மேலும், "ராம்கி நிறுவனம் ஆந்திராவில் பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கு சிபிஐ விசாரணையில் உள்ளது. ஆனால், அவர்களுக்கு ஒப்பந்தம் அளிக்கப்படவுள்ளது. 15 ஆண்டுகளாக பணியாற்றியவர்களை இப்போது மாற்றுவதற்கு என்ன காரணம்? தேர்தல் வாக்குறுதியினை அமல்படுத்தாமல், நாங்கள் (எங்கள் இயக்கம்) பிளாக்மெயில் செய்வதாக நீதிமன்றத்தில் வாதம் வைப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம்?
இதுவரை போராட்டத்தின் மூலம்தான் பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கண்டுள்ளோம். அதேபோல இதிலும் வெற்றி பெறுவோம். எங்களுக்கு தொழிற்சங்கங்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், வழக்கறிஞர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் ஆதரவாக உள்ளனர். ஆனால், திமுக அரசு பெண்களுக்கு எதிராக, ஆதிதிராவிட இயக்கத்திற்கு எதிராக செயல்படுவதாக தெரிகிறது. இப்பிரச்சனையில் தீர்வு கிடைக்கும் வரை பெரிய அளவில் போராட்டம் நடைபெறும்,” என்று பாரதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
