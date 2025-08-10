Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

இதுதான் சமூக நீதி அரசா? - தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஆவேசம்! - SANITATION WORKERS PROTEST

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் போராட்டக்காரர்களிடம் ஆளுங்கட்சியினர் பணத்தாசை காட்டி போராட்டத்தை கலைக்க பார்ப்பதாக குற்றசாட்டு எழுந்துள்ளது.

உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தின் தலைவர் பாரதி
உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தின் தலைவர் பாரதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read

சென்னை: எங்களது கோரிக்கைகளை ஏற்கும் வரை போராட்டம் தொடரும். காவல்துறை துப்பாக்கி வைத்து மிரட்டினாலும், நாங்கள் போராட்டத்தை கைவிடப்போவதில்லை என தூய்மைப் பணியாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியில் துப்புரவு பணிகள் தனியார்மயமாக்கலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த 10 நாட்களாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.இதுவரை 6 கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டும் தீர்வு எட்டப்படவில்லை.

இந்த நிலையில் இன்று 7ம் கட்டமாக அமைச்சர் சேகர்பாபு, மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் ஆகியோர் தலைமையில் ரிப்பன் மாளிகையில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு சென்ற போராட்டக் குழுவினர் 15 நிமிடங்களில் வெளியேறினர்.

அதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தின் தலைவர் பாரதி, '' இன்று 7ஆம் கட்டமாக அமைச்சர் முன்னிலையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில், எங்களது கோரிக்கையை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட அவர்கள் பேசவில்லை. எங்களை அப்புறப்படுத்துவதை பற்றி மட்டுமே பேசினார்கள். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் போராட்டக்காரர்களிடம் திமுக கவுன்சிலர்கள் பணத்தாசை காட்டி போராட்டத்தை கலைக்க பார்க்கிறார்கள்.

போராட்ட குழுவினருடன் சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம்
போராட்ட குழுவினருடன் சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாங்கள் பணி செய்யும் இடத்தில் பேச தான் எங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. ஆனால், இங்கிருந்து கலைந்து சென்று ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் போராட்டம் நடத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். நீதிமன்றத்தில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்கிறார்கள். இதுதான் சமூக நீதி அரசா? என்று கேள்வி எழுப்பிவிட்டு வந்திருக்கிறோம்.'' என்றார்.

இதையும் படிங்க: சம்பளமே கம்மி.. அதிலும் கைவைப்பதா? - தேனி அரசு மருத்துவமனை ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் உள்ளிருப்புப் போராட்டம்!

மேலும், '' மாநகராட்சி இணை ஆணையர் ஜெயசீலன் 20 ஆண்டுகள் உழைத்த தூய்மைப் பணியாளர்களை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில், 'சில தொழிலாளர்கள் மட்டுமே போராடுகிறார்கள்' என சொல்கிறார். இதை ஏற்று கொள்ள முடியாது. எங்களது கோரிக்கைகளை ஏற்கும் வரை போராட்டம் தொடரும். காவல்துறை துப்பாக்கி வைத்து மிரட்டினாலும், நாங்கள் போராட்டத்தை கைவிடப்போவதில்லை தொடர்ந்து போராடுவோம்.'' என தெரிவித்தார்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மை பணியாளர்கள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மை பணியாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அத்துடன், ''மாமன்னன் திரைப்படத்தில் பட்டியல் சமூக மக்கள் குறித்து பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், 'கூலி' ஆடியோ வெளியீட்டின்போது எங்களை சந்திக்க இந்த சாலையில் செல்லாமல், மாற்று வழியில் எதற்கு சென்றார்?'' என அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும், '' திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியில் அனைத்து தூய்மைப் பணியாளர்களையும் நிரந்தரம் செய்வோம் என தெரிவித்திருந்தனர். ஆனால் தூய்மைப் பணியை தனியார் நிறுவனத்திற்கு அளிக்கின்றனர். சமூகநீதி பற்றி பேசும் இவர்கள் நவீன தீண்டாமையை கடைபிடிக்கின்றனர்'' என்று பாரதி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: எங்களது கோரிக்கைகளை ஏற்கும் வரை போராட்டம் தொடரும். காவல்துறை துப்பாக்கி வைத்து மிரட்டினாலும், நாங்கள் போராட்டத்தை கைவிடப்போவதில்லை என தூய்மைப் பணியாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியில் துப்புரவு பணிகள் தனியார்மயமாக்கலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த 10 நாட்களாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.இதுவரை 6 கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டும் தீர்வு எட்டப்படவில்லை.

இந்த நிலையில் இன்று 7ம் கட்டமாக அமைச்சர் சேகர்பாபு, மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் ஆகியோர் தலைமையில் ரிப்பன் மாளிகையில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு சென்ற போராட்டக் குழுவினர் 15 நிமிடங்களில் வெளியேறினர்.

அதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தின் தலைவர் பாரதி, '' இன்று 7ஆம் கட்டமாக அமைச்சர் முன்னிலையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில், எங்களது கோரிக்கையை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட அவர்கள் பேசவில்லை. எங்களை அப்புறப்படுத்துவதை பற்றி மட்டுமே பேசினார்கள். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் போராட்டக்காரர்களிடம் திமுக கவுன்சிலர்கள் பணத்தாசை காட்டி போராட்டத்தை கலைக்க பார்க்கிறார்கள்.

போராட்ட குழுவினருடன் சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம்
போராட்ட குழுவினருடன் சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாங்கள் பணி செய்யும் இடத்தில் பேச தான் எங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. ஆனால், இங்கிருந்து கலைந்து சென்று ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் போராட்டம் நடத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். நீதிமன்றத்தில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்கிறார்கள். இதுதான் சமூக நீதி அரசா? என்று கேள்வி எழுப்பிவிட்டு வந்திருக்கிறோம்.'' என்றார்.

இதையும் படிங்க: சம்பளமே கம்மி.. அதிலும் கைவைப்பதா? - தேனி அரசு மருத்துவமனை ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் உள்ளிருப்புப் போராட்டம்!

மேலும், '' மாநகராட்சி இணை ஆணையர் ஜெயசீலன் 20 ஆண்டுகள் உழைத்த தூய்மைப் பணியாளர்களை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில், 'சில தொழிலாளர்கள் மட்டுமே போராடுகிறார்கள்' என சொல்கிறார். இதை ஏற்று கொள்ள முடியாது. எங்களது கோரிக்கைகளை ஏற்கும் வரை போராட்டம் தொடரும். காவல்துறை துப்பாக்கி வைத்து மிரட்டினாலும், நாங்கள் போராட்டத்தை கைவிடப்போவதில்லை தொடர்ந்து போராடுவோம்.'' என தெரிவித்தார்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மை பணியாளர்கள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மை பணியாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அத்துடன், ''மாமன்னன் திரைப்படத்தில் பட்டியல் சமூக மக்கள் குறித்து பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், 'கூலி' ஆடியோ வெளியீட்டின்போது எங்களை சந்திக்க இந்த சாலையில் செல்லாமல், மாற்று வழியில் எதற்கு சென்றார்?'' என அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும், '' திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியில் அனைத்து தூய்மைப் பணியாளர்களையும் நிரந்தரம் செய்வோம் என தெரிவித்திருந்தனர். ஆனால் தூய்மைப் பணியை தனியார் நிறுவனத்திற்கு அளிக்கின்றனர். சமூகநீதி பற்றி பேசும் இவர்கள் நவீன தீண்டாமையை கடைபிடிக்கின்றனர்'' என்று பாரதி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHENNAI SANITATION WORKERSCHENNAI PROTESTதூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம்அமைச்சர் சேகர்பாபுSANITATION WORKERS PROTEST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.