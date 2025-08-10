சென்னை: எங்களது கோரிக்கைகளை ஏற்கும் வரை போராட்டம் தொடரும். காவல்துறை துப்பாக்கி வைத்து மிரட்டினாலும், நாங்கள் போராட்டத்தை கைவிடப்போவதில்லை என தூய்மைப் பணியாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியில் துப்புரவு பணிகள் தனியார்மயமாக்கலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த 10 நாட்களாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.இதுவரை 6 கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டும் தீர்வு எட்டப்படவில்லை.
இந்த நிலையில் இன்று 7ம் கட்டமாக அமைச்சர் சேகர்பாபு, மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் ஆகியோர் தலைமையில் ரிப்பன் மாளிகையில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு சென்ற போராட்டக் குழுவினர் 15 நிமிடங்களில் வெளியேறினர்.
அதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தின் தலைவர் பாரதி, '' இன்று 7ஆம் கட்டமாக அமைச்சர் முன்னிலையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில், எங்களது கோரிக்கையை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட அவர்கள் பேசவில்லை. எங்களை அப்புறப்படுத்துவதை பற்றி மட்டுமே பேசினார்கள். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் போராட்டக்காரர்களிடம் திமுக கவுன்சிலர்கள் பணத்தாசை காட்டி போராட்டத்தை கலைக்க பார்க்கிறார்கள்.
நாங்கள் பணி செய்யும் இடத்தில் பேச தான் எங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. ஆனால், இங்கிருந்து கலைந்து சென்று ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் போராட்டம் நடத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். நீதிமன்றத்தில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்கிறார்கள். இதுதான் சமூக நீதி அரசா? என்று கேள்வி எழுப்பிவிட்டு வந்திருக்கிறோம்.'' என்றார்.
மேலும், '' மாநகராட்சி இணை ஆணையர் ஜெயசீலன் 20 ஆண்டுகள் உழைத்த தூய்மைப் பணியாளர்களை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில், 'சில தொழிலாளர்கள் மட்டுமே போராடுகிறார்கள்' என சொல்கிறார். இதை ஏற்று கொள்ள முடியாது. எங்களது கோரிக்கைகளை ஏற்கும் வரை போராட்டம் தொடரும். காவல்துறை துப்பாக்கி வைத்து மிரட்டினாலும், நாங்கள் போராட்டத்தை கைவிடப்போவதில்லை தொடர்ந்து போராடுவோம்.'' என தெரிவித்தார்.
அத்துடன், ''மாமன்னன் திரைப்படத்தில் பட்டியல் சமூக மக்கள் குறித்து பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், 'கூலி' ஆடியோ வெளியீட்டின்போது எங்களை சந்திக்க இந்த சாலையில் செல்லாமல், மாற்று வழியில் எதற்கு சென்றார்?'' என அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், '' திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியில் அனைத்து தூய்மைப் பணியாளர்களையும் நிரந்தரம் செய்வோம் என தெரிவித்திருந்தனர். ஆனால் தூய்மைப் பணியை தனியார் நிறுவனத்திற்கு அளிக்கின்றனர். சமூகநீதி பற்றி பேசும் இவர்கள் நவீன தீண்டாமையை கடைபிடிக்கின்றனர்'' என்று பாரதி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.
