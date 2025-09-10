போலீசார் மீது சரமாரியாக தாக்குதல்... காவல் நிலையத்திலும் ரகளையில் ஈடுபட்ட ரவுடிகள்!
காயமடைந்த காவலர்கள் ஐயப்பலிங்கம், தீர்த்தமலை ஆகியோருக்கு ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Published : September 10, 2025 at 4:08 PM IST
சென்னை: சென்னை புளியந்தோப்பில் மாணவர்களிடம் செல்போன் பறித்த 2 ரவுடிகளை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். அப்போது ரவுடிகள் திடீரென போலீசார் மீது சரமாரியாக தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை அண்ணா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். இவருக்கு சொந்த ஊர் தருமபுரி. சென்னையில் தங்கி மத்திய அரசு தேர்வாணைய தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருகிறார். இன்று அதிகாலை தன்னுடன் தங்கி படிக்கும் லட்சுமி நாராயணன் மற்றும் கபிலன் ஆகியோருடன் புளியந்தோப்பில் உள்ள கடைக்கு பிரியாணி சாப்பிட சென்றார்.
சென்னை புளியந்தோப்பு ஸ்டீபன் சாலை செங்கை சிவம் பாலம் அருகே சென்ற போது பின்னால் பைக்கில் வந்த 2 பேர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை மடக்கி கத்தியை காட்டி மிரட்டி செல்போனை பறித்து சென்றனர். இது குறித்து அவர் புளியந்தோப்பு போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தார். அப்போது ரோந்துப் பணியில் இருந்த போலீசார், டாக்டர் அம்பேத்கர் கல்லூரி சாலை மற்றும் ஸ்டீபன்சன் சாலை சந்திப்பில் உள்ள பிரியாணி கடை முன்பு செல்போன் பறித்து சென்ற 2 பேரையும் மடக்கிப் பிடித்து, கைது செய்தனர். விசாரணையில் அவர்கள் புளியந்தோப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த அர்ஷத், சல்மான் பாஷா என தெரிய வந்தது.
மேலும் சல்மான் பாஷா மீது கொடுங்கையூர், அயனாவரம், திருவல்லிக்கேணி உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் 7 வழக்குகள் மற்றும் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை சிறை கைதிகள் வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது தப்பிச் சென்ற வழக்கும் நிலுவையில் இருப்பதும் தெரிய வந்தது.
இதற்கிடையே அவர்களை மடக்கிப் பிடித்த ரோந்து காவலர் ஐயப்பலிங்கம் என்பவரை அர்ஷத் எட்டி உதைத்து, ஆபாசமாக திட்டியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. மேலும் சல்மான் பாஷா பீர் பாட்டிலால் தாக்கியதில் காவலர் தீர்த்தமலை கையில் காயம் ஏற்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து மற்ற போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் உதவியுடன் இருவரையும் மடக்கி பிடித்து புளியந்தோப்பு காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால் காவல் நிலையத்திற்கு சென்றதும் 2 பேரும் ரகளையில் ஈடுபட்டதால் உச்சக்கட்ட பரபரப்பு ஏற்பட்டது. மேலும் அவர்கள் ஆபாசமாக திட்டி போலீசாரை தாக்க முயன்றனர்.
அது மட்டும் இல்லாமல் காவல் ஆய்வாளரின் அறை கண்ணாடியை அடித்து நொறுக்கினர். இதன் பிறகு 2 பேரிடம் இருந்து செல்போன்கள், கத்தி ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. காயமடைந்த காவலர்கள் ஐயப்ப லிங்கம், தீர்த்தமலை ஆகியோருக்கு ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கைது செய்யப்பட்ட இரண்டு நபர்களும் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டி சண்டையிடும் வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.