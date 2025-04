ETV Bharat / state

ஓட்டுநரே இல்லாமல் பறந்த மெட்ரோ ரயில்.. பூந்தமல்லி டூ போரூர் ரூட் க்ளியர்! - METRO TRAIN CHENNAI

ஓட்டுநர் இல்லாத மெட்ரோ ரயில் சோதனை ஓட்டம் ( Etv BharatETV Bharat Tamil Nadu )

April 29, 2025

சென்னை: பூந்தமல்லி - போரூர் இடையே ஓட்டுநர் இல்லாத மெட்ரோ ரயிலின் 2ஆம் கட்ட சோதனை ஓட்டம் வெற்றி பெற்றுள்ளதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் இரண்டாம் கட்டத் திட்டம் ரூ.63,246 கோடி மதிப்பில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மூன்று வழிதடங்களில், சுமார் 118.9 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு இந்த பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் ஒட்டுமொத்தமாக 128 ரயில் நிலையங்கள் அமையவுள்ளன. மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம்கட்ட திட்டத்தின் 4ஆம் வழித்தடமான பூந்தமல்லி முதல் கலங்கரை விளக்கம் வரையிலான 26.1 கி.மீ தொலைவு பாதை, தற்போது துரித கதியில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த வழித்தடத்தில் முக்கிய பகுதியான பூந்தமல்லி முதல் போரூர் வரையில் பாதை, இந்த ஆண்டு டிசம்பரில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரவுள்ளது. பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையம் முதல் போரூர் வரையில் மொத்தம் 10 ரயில் நிலையங்கள் அமையவுள்ளன. இதனிடையே, பூந்தமல்லி பணிமனையில் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஓட்டுனர் இல்லாத மெட்ரோ ரயில், முதன் முறையாக கடந்த மார்ச் மாதம் பூந்தமல்லி பணிமனையில் இருந்து முல்லை தோட்டம் வரையில் 2.5 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு 25 கி.மீ. வேகத்தில் சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது.

Last Updated : April 29, 2025 at 10:16 AM IST