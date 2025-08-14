சென்னை: போக்சோ சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தி, உண்மைக்கு புறம்பாக புகார் அளிப்பவர்கள் மீது, சட்டப் பிரிவு 22(1)ன் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
சென்னை கிழக்கு மண்டலம், ராயப்பேட்டை எல்லைக்கு உட்பட்ட W23 அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில், பெண் ஒருவர் தனது மாமனார் மீது பாலியல் புகார் அளித்திருந்தார். தன் குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக அவர் தன் புகார் மனுவில் கூறியிருந்தார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விரிவான விசாரணை வேண்டும் என்று நினைத்த காவல் துறை, குடும்ப விவகாரம் என்பதால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காமல், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தியது.
காவல் துறையினர் நடத்திய துரித விசாரணையில், பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின. புகார்தாரரின் கணவர் எம்.இ. பொறியியல் படிப்பு படித்து விட்டு, எந்த வேலைக்கும் செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அவரது தந்தை அவரை அடிக்கடி திட்டியிருக்கிறார். இதன் காரணமாக, வீட்டில் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
வேலைக்கு செல்லாத கணவனை மாமனார் திட்டுவது மனைவிக்கும் பிடிக்கவில்லை. இதனால் மாமனாரை பழி வாங்க அவர் திட்டமிட்டார். பின்னர், கணவன் - மனைவி இருவரும் சேர்ந்து ஆலோசித்து, தங்களின் சொந்த மகளையே இந்த திட்டத்திற்கு ஆயுதமாக பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
அதன்படி, தனது குழந்தைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக மாமனார் மீது அவர்கள் புகார் அளித்தனர். போலீசாரின் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையில் அவர்களின் சதித்திட்டம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.
இதையடுத்து, புகார்தாரர் மீது சட்டப்படி வழக்குப்பதிவு செய்ய நீதிமன்ற உத்தரவை பெற்று, தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
தவறாக பயன்படுத்தினால் சிறை
குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், அவர்களுக்கு பாலியல் தொல்லை தருபவர்களுக்கு சட்டப்படி உரிய தண்டனை வழங்கும் நோக்கத்துடனும் போக்சோ சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், இதை தவறாக பயன்படுத்தி பொய் புகார் அளித்தால், அவர்கள் மீது சட்டப் பிரிவு 22 (1)ன் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை காவல் துறை எச்சரித்துள்ளது.
கணவனை வேலைக்கு செல் என்று திட்டிய மாமனார் மீது மருமகள் பொய்யான பாலியல் புகார் அளித்த சம்பவம் சென்னையில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
