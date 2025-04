ETV Bharat / state

பெண்களே.. இனி இரவில் கூட தனியாக போகலாம்.. களமிறங்கிய 'இரும்பு' போலீசார்! - CHENNAI WOMEN SAFETY ROBOTIC POLICE

ரெட் பட்டன் - ரோபோட்டிக் காப் இயந்திரம் ( Greater Chennai Police )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : April 29, 2025 at 8:17 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 8:36 AM IST 2 Min Read

சென்னை: பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் விதமாக, சென்னை மாநகர போலீசார் பல்வேறு புதிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், தற்போது “ரெட் பட்டன் - ரோபோட்டிக் காப்” (Red Button Robotic COP) என்கிற ரோபோ போலீஸ் இயந்திரங்கள் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிறுவப்படவுள்ளன. இதனால் பெண்கள் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும், தைரியமாக வெளியே செல்ல முடியும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறை சம்பவங்களும், பாலியல் குற்றங்களும் இன்றைய காலக்கட்டத்தில் சர்வ சாதாரணமாக போய்விட்டது. பாலியல் சீண்டல்கள், பலாத்காரம் மட்டுமல்லாமல், காதலை ஏற்க மறுத்தால் கொலை செய்வது; ஆசிட் வீசுவது போன்ற குற்றச்சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகின்றன. இதன் காரணமாக, பெரும்பாலான பெண் பிள்ளைகளும், அவர்களின் பெற்றோர்களும் ஒருவித அச்ச உணர்வுடனேயே வாழ்கின்றனர். இந்நிலையில்தான், பெண்கள், குழந்தைகள் என பொதுமக்கள் அதிகளவில் கூடும் இடங்களிலும்; குற்ற நிகழ்வுகள் அரங்கேறும் பகுதிகளிலும் அவசர காவல் உதவிக்காக, 'ரெட் பட்டன் ரோபோட்டிக் காப்' என்ற பாதுகாப்பு ரோபோ இயந்திரங்களை, பல்வேறு கட்ட சோதனைகளுக்கு பிறகு சென்னை காவல்துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. முதற்கட்டமாக, சென்னையில் 200 இடங்களில் அமைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து போலீஸ் உயரதிகாரிகள் கூறியதாவது: ரெட் பட்டன் - ரோபோட்டிக் காப் என்ற இந்த போலீஸ் இயந்திரமானது, 24 மணிநேரமும் 360° கோணத்தில் பல மீட்டர் தூரம் வரை துல்லியமாக பார்த்து கண்காணிக்கும். நடப்பதை வீடியோ எடுப்பது மட்டுமல்லாமல், குரல்களையும் இது பதிவு செய்யும். அதேபோல, பெண்கள் உட்பட யாராவது ஏதேனும் ஆபத்தில் சிக்கினால், இந்த இயந்திரத்தில் உள்ள பொத்தானை அழுத்தினால் போதும். இதில் இருந்து அவசர அழைப்பு எச்சரிக்கை ஒலி எழும்பும். இதனால் அருகில் உள்ள போலீசார் அப்பகுதிக்கு உடனடியாக வருவார்கள். அதுமட்டுமல்லாமல், ஆபத்தில் உள்ள பொதுமக்கள், போலீசாருடன் உரையாடும் வசதியும் இந்த இயந்திரத்தில் உள்ளது. மேலும், மைக்ரோபோன் வசதி, ஜிபிஎஸ் வசதி உள்ளிட்ட அதிநவீன வசதிகளும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.

Last Updated : April 29, 2025 at 8:36 AM IST