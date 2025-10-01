ETV Bharat / state

சர்ச்சைக்குரிய கருத்து - தவெக ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சென்னை போலீஸ் வழக்குப்பதிவு!

தமிழ்நாட்டில் வன்முறையை தூண்டும் விதத்தில், சமூக வலைதளத்தில் கருத்து தெரிவித்திருந்ததாக ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சென்னை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

ஆதவ் அர்ஜுனா (கோப்புப்படம்)
ஆதவ் அர்ஜுனா (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 9:51 AM IST

1 Min Read
சென்னை: கலகத்தை உண்டாக்கும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சென்னை போலீசார் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

தவெக தலைவர் விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சாரம் கரூரில் கடந்த 27-ம் தேதி (சனிக்கிழமை) நடைபெற்றது. அந்த பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 10 குழந்தைகள் உள்பட 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிந்தனர். இந்த சம்பவம் இந்தியா முழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்நிலையில் தவெகவின் தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா சமூக வலைதளத்தில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை பதிவு செய்திருந்தார். அவரது இந்த கருத்து கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தும் என யூகிக்கப்பட்டதையடுத்து, அந்த பதிவை ஆதவ் அர்ஜுனா உடனடியாக நீக்கவிட்டார்.

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் ஆதவ் அர்ஜுனா சமூக வலைதளங்களில் கருத்தை பதிவு செய்ததற்காக அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக, சென்னை போலீசார் தரப்பிலிருந்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதன்படி சென்னை வடக்கு மண்டல சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சட்டப்பிரிவு 192 - கலவரத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன் செயல்படுத்தல். 196(1) வெவ்வேறு குழுக்களுக்கு இடையே பகைமையை வளர்க்கும் அல்லது நல்லிணக்கத்தை பாதிக்கும் வகையில் நடந்து கொள்ளுதல். 197 (1) (d) இந்திய இறையாண்மை, ஒற்றுமை அல்லது பாதுகாப்புக்கு தீங்கு விளைவித்தல். 353 (1) (b) பொதுமக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அறிக்கைகள் தவறான தகவல்கள் அல்லது வதந்திகளை வெளியிடுவது. 353 (2) பொது அமைதிக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் தகவலை வெளியிடுதல் ஆகிய 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தவெக பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த், தவெகவின் இணை பொதுச் செயலாளர் சி.டி நிர்மல் குமார், கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் கைது செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: பாஜகவின் நெருக்கடியால் தான் விஜய் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறார்: அமைச்சர் காட்டம்!

மேலும் கரூர் விவகாரத்தில் தவறான வதந்திகளை பரப்பிய சமூக வலைதள கணக்காளர்கள் 25 பேர் மீது சென்னை காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும் இதில் சம்பந்தப்பட்ட மூன்று நபர்களை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

