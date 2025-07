ETV Bharat / state

சொகுசு கார்களை மட்டுமே குறிவைத்து திருடிய இளைஞர்! ஹைடெக் திருடனை அலேக்காக தூக்கிய போலீசார்!! - CHENNAI CAR THEFT

கைது தொடர்பான கோப்புப்படம் ( ETV Bharat )

சென்னை: தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில் சொகுசு கார்களை குறிவைத்து திருடி வந்த நபரை சென்னை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். சென்னை அண்ணாநகர் கதிரவன் காலனியை சேர்ந்தவர் எத்திராஜ் ரத்தினம். இவர் கடந்த மாதம் க்ளெச் பிலேட் சர்வீஸுக்காக தன்னுடைய சொகுசு காரை (Toyota Fortuner) கோயம்பேட்டில் உள்ள டொயோட்டா ஷோரூமில் விட்டிருந்தார். இதையடுத்து சர்வீஸ் சென்டரில் இருந்து காரை தன்னுடைய வீட்டிற்கு எடுத்து வந்து பார்க்கிங் செய்துள்ளார். இந்த நிலையில் ஜூன் 10ஆம் தேதி அதிகாலையில் எத்திராஜ் ரத்தினம் வீட்டின் வெளியே வந்து பார்த்தபோது அவரது கார் காணாமல் போய் உள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்து அவர், வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான சம்பவத்து அன்று காட்சிகளை ஆய்வு செய்தார். அப்போது, முகத்தை மூடிக்கொண்டு வந்த மர்ம நபர் ஒருவர் காரை திருடிச் சென்றது தெரியவந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, எத்திராஜ் ரத்தினம் திருமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் காரை திருடிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகளுடன் புகார் கொடுத்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபரை தேடி வந்தனர். இதற்கிடையே, சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து சைபர் கிரைம் போலீசாரும் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். கைது செய்யப்பட்ட எத்திராஜ் ரத்தினம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

