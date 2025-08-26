ETV Bharat / state

என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு... அடையார் சிக்னல் அருகே திடீர் பள்ளம் - வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி! - POTHOLE NEAR ADYAR SIGNAL

சென்னை அடையார் பகுதியில் ஏற்பட்ட பள்ளத்தில் தவறுதலாக யாரும் விழுந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அடையார் சிக்னல் அருகே சாலையில் திடீர் பள்ளம்
அடையார் சிக்னல் அருகே சாலையில் திடீர் பள்ளம்
Published : August 26, 2025 at 7:43 PM IST

சென்னை: அடையார் சிக்னல் அருகே உள்ள சாலையில் திடீரென பள்ளம் ஏற்பட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

சென்னை மாநகராட்சி எப்போதுமே பரபரப்பாக காணப்படும் பெருநகரங்களில் ஒன்று. நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் மக்கள்தொகையால், போக்குவரத்து நெரிசலும் அதிகரித்து வருகிறது. மேலும், ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பயணிக்க அரசுப் போக்குவரத்தைக் காட்டிலும் பைக், கார் போன்ற தனி நபர் வாகனங்களையே சென்னைவாசிகள் அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர்.

இப்படி பரபரப்பாகக் காணப்படும் சாலைகளில், மழை நீர் வடிகால்வாய், குடிநீர் வாரியத்தின் பணிகள், மின்சார வாரியப் பணிகள், மெட்ரோ பணிகள் என தொடர்ந்து எதாவது ஒரு வேலை நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறது. அதற்காக பள்ளம் தோண்டுவது, மூடுவது போன்ற பணிகள் ஒருபுறம் நடந்தாலும், சில நேரங்களில் சாலைகளின் நடுவே ‘திடீர்’ பள்ளங்களும் ஏற்படுகின்றன.

இந்நிலையில், சென்னையின் அடையார் சிக்னல் அருகே இன்று (ஆக.26) திடீரென சாலை உள்வாங்கியதால் பரபரப்பு நிலவியது. சாலை திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளத்தால், வாகன ஓட்டிகளும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதனால், அப்பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

பின்னர், தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த சென்னை மாநகராட்சி பொறியாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளத்தை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இதற்கிடையே, பள்ளத்தில் வாகன ஓட்டிகள் யாரேனும் தவறுதலாக விழுந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக சுற்றிலும் தடுப்புகளும் வைக்கப்பட்டது.

இது போன்ற சம்பவங்கள் அனைத்தும் மழைநீர் வடிகால் குழாய்கள் சேதமடைவது, பழைய நீர் வழங்கல் குழாய்கள் உடைதல், நிலத்தடியில் வெற்று இடங்கள் உருவாகுதல் போன்ற காரணங்களால் ஏற்படுவதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். இருந்தாலும், சாலையில் திடீரென பள்ளம் எப்படி ஏற்பட்டது? என ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தப்படும் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

அடையார் சிக்னல் சாலையை கடந்து செல்லும் இடத்தில் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளதால், மீண்டும் சாலை உள்வாங்கி விபத்து ஏற்படும் என்ற அச்சத்துடனே பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர்.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் அம்பத்தூர் அருகே சாலையில் திடீரென ஏற்பட்ட ராட்சத பள்ளத்தில், இரு சக்கர வாகனம் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. தொடர்ந்து, லாரியின் பின் பக்க சக்கரமும் பள்ளத்தில் சிக்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. சென்னையில் கடந்த சில மாதங்களாகவே முக்கியமான சாலைகளில், திடீரென ஏற்படும் பள்ளத்தில் விழுந்து வாகனங்கள் சிக்கும் சம்பவங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அடையார் போன்ற முக்கிய சாலையில் பள்ளம் ஏற்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

