வடகிழக்கு பருவமழை எப்போது தொடங்கும்? சென்னை வானிலை மையம் முக்கிய அப்டேட்!

தென்மேற்கு பருவமழை இந்திய பகுதிகளிலிருந்து அடுத்த இரண்டு நாட்களில் விலகக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 2:58 PM IST

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் வரும் 16 ஆம் தேதி வாக்கில் துவங்கக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தென்மேற்கு பருவமழை இந்திய பகுதிகளிலிருந்து அடுத்த இரண்டு நாட்களில் விலகக்கூடும். அதே சமயம், வடகிழக்கு பருவமழை, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகள், கேரளா அருகே உள்ள மாஹே, தெற்கு உள் கர்நாடகம், ராயலசீமா, தெற்கு கடலோர ஆந்திர பிரதேச பகுதிகளில் வரும் 16 ஆம் தேதி வாக்கில் துவங்கக் கூடும் என சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் செந்தாமரைக் கண்ணன் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், கடந்த 24 மணி நேரத்தில், தமிழ்நாட்டில் அநேக இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும் மழை பெய்துள்ளது. காரைக்கால் பகுதியில் லேசான மழை பதிவாகியுள்ளது.

விழுப்புரம் செம்மேடு 11, கள்ளக்குறிச்சி, தலைவாசல் பகுதியில் தலா 7, கொடைக்கானல் படகு குழாம் , எழுமலை (மதுரை), தேக்கடி , வரட்டுப்பள்ளம், விழுப்புரம் ஆகிய இடங்களில் தலா 6 செ.மீ., என அநேக இடங்களில் மழை பதிவாகி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் வரை இயல்பை விட அதிகமாகவும், ஏனைய தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக இயல்பை ஒட்டியும் இருந்தது. தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக மதுரை விமான நிலையத்தில் 36.5° செல்சியஸ், குறைந்தபட்சமாக வெப்பநிலை (சமவெளிப்பகுதிகளில்) கரூர் மாவட்டம் பரமத்தியில் 20.0° செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகி இருந்தது.

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை

வடகிழக்கு பருவமழை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகள், கேரளா – மாஹே, தெற்கு உள் கர்நாடகம், ராயலசீமா, தெற்கு கடலோர ஆந்திரா பகுதிகளில் வரும் 16ஆம் தேதி வாக்கில் துவங்கக் கூடும். தென்மேற்கு வங்கக்கடல், பூமத்திய ரேகையை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளில் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.

இது மேற்கு, வடமேற்கு திசையில் குமரிக்கடல் பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும். இதன் காரணமாக, வரும் 19ஆம் தேதி வாக்கில், தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய லட்சத்தீவு பகுதிகளில் கேரள, கர்நாடக பகுதிகளுக்கு அப்பால் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக் கூடும்.

இன்று (அக்.14) தென் தமிழ்நாட்டில் அநேக இடங்களிலும், வட தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, ஈரோடு, தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

நாளை (அக்.15) தமிழ்நாட்டின் அநேக இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான முன்னறிவிப்பு

இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26-27° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும்.

நாளை (அக்.15) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26-27° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

இதையும் படிங்க: மழைநீரில் தத்தளிக்கும் வேலூர் புதிய பேருந்து நிலையம்; வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் கடும் அவதி!

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை

தமிழக கடலோரப்பகுதிகள்

இன்று 14ஆம் தெதி மற்றும் 15ஆம் தேதி தென் தமிழ்நாடு கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கி.மீ வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.

அரபிக்கடல் பகுதிகள்

இன்று (அக்.14) மாலத்தீவு பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.

