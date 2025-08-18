சென்னை: மதிய உணவு அருந்தி விட்டு வீட்டிற்கு எதிரே இருந்த மைதானத்தில் நின்று கால்பந்து போட்டியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தவரை இளைஞர் ஒருவர் கத்தியால் குத்திக்கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கொலையில் முடிந்த நீண்டநாள் பகை
சென்னை பல்லாவரத்தை அடுத்த பம்மல் பசும்பொன் நகர் கருப்பன் தெருவை சேர்ந்தவர் ரஞ்சித் குமார் (48). இவர் தனியார் நிறுவனத்தில் காவலாளியாக வேலை பார்த்து வந்தார். இவர் வார விடுமுறை நாட்களில் வீட்டிற்கு அருகே உள்ள மைதானத்திற்கு சென்று சிறுவர்கள் கால்பந்து விளையாடுவதை வேடிக்கை பார்ப்பது வழக்கம். நேற்று முன்தினம் அவர் மைதானத்தில் சிறுவர்கள் விளையாடுவதை பார்த்துக் கொண்டிருந்தபோது அங்கு வந்த அஜித்குமார் என்ற ஜோஸ்வா (31) திடீரென ரஞ்சித் குமார் கழுத்தில் கத்தியால் குத்தியுள்ளார். தாக்குதலுக்குளான ரஞ்சித் படுகாயங்களுடன் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்துள்ளார்.
அப்போது அங்கிருந்து தப்ப முயன்ற ஜோஸ்வா-வை அக்கம்பக்கதனர் பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்தனர். மேலும், ரத்த வெள்ளத்தில் இருந்த ரஞ்சித்குமாரை மீட்டு தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார். இதையடுத்து சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த பல்லாவரம் போலீசார் ரஞ்சித் குமார் உடலை மீட்டு பிரதே பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து ஜோஸ்வாவை அக்கம்பக்கத்தினர் தாக்கியதில் அவர் படுகாயமடைந்த நிலையில் போலீசார் அவரையும் மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்ந்தனர்.
தொடர்ந்து, அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் ஜோஸ்வா சிறுவனாக இருந்த போது ரஞ்சித் குமார் மற்றும் ஜோஸ்வின் உறவு பெண் ஒருவர் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததாகவும், அதனால் அக்கம்பக்கத்தினர் ஜோஸ்வாவை அவதூறாக பேசியதால் நீண்ட நாட்கள் ரஞ்சித்தை கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆத்திரத்தில் ஜோஸ்வா இருந்து வந்ததும் தெரிய வந்தது. அதன் விளைவாக இந்த கொலையை அவர் திட்டமிட்டு செய்ததும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து ஜோஸ்வாவை கைது செய்த போலீசார் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
எதிர்பாராத விபத்து பறிபோன உயிர்
பல்லாவரத்தை அடுத்த பத்மநாபா நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் செல்வக்குமார் (56). இவர் ரயில்வேயில் எழுத்தராக பணிபுரிந்து வந்தார். இவர் நேற்று முன்தினம் வீட்டிற்கு அருகே உள்ள பம்மல் நாகல்கேணியில் உள்ள ஒரு கடைக்கு சில பொருட்கள் வாங்குவதற்காக இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார். மீன் மார்க்கெட் அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது அவருக்கு எதிரே திருவண்ணாமலையில் இருந்து பழைய இரும்பு பொருட்களை ஏற்றிக் கொண்டு லாரி ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது. கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் லாரியும், செல்வக்குமாரின் இருசக்கர வாகனமும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
இதில் செல்வக்குமார் தூக்கி வீசப்பட்ட நிலையில் லாரியின் பின் சக்கரத்தில் சிக்கி, உடல் நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து தகவலறிந்த குரோம்பேட்டை போக்குவரத்துப் புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று செல்வக்குமார் உடலை மீட்டு குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து, லாரி ஓட்டுநரான திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியை சேர்ந்த ஜானகிராமன் (33) என்பவரை கைது செய்து போலீசார் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
