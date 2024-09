ETV Bharat / state

விளையாட்டு வீரர்களுக்கான பிரத்யேக ஸ்கேனர்; சென்னை ஐஐடியின் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு! - CHENNAI IIT ULTRASOUND SCANNER

சென்னை: விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய காயங்களின் தன்மையை கண்டறிய சென்னை ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கையடக்க பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் அல்ட்ராசவுண்ட் (POCUS) என்ற ஸ்கேனரை உருவாக்கியுள்ளனர்.

பேராசிரியர் அருண் திட்டாய் பேட்டி (Credits - ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், இந்த தொழில்நுட்பங்களுக்கு காப்புரிமைகள் ஏற்கனவே பெற்றுள்ளதுடன், உற்பத்திக்கான பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சென்னை ஐஐடியின் உயர்தர விளையாட்டு அறிவியல் மற்றும் பகுப்பாய்வுக்கான சிறப்பு மையத்தின் (Center of Excellence in Sports Science and Analytics - CESSA) இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலம் ஆடுகளத்தில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஏற்படும் காயங்களை கண்டறியவும், அவர்களை தொடர்ந்து விளையாட அனுமதிக்கலாமா என்பதை அறிவதற்காக காயத்தின் அளவை உடனடியாக மதிப்பீடு செய்யவும் முடியும்.

இதுகுறித்து சென்னை ஐஐடி அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸ் மற்றும் உயிரிமருத்துவப் பொறியியல் துறை பேராசிரியர் அருண் திட்டாய் கூறுகையில், "முன்னணி விளையாட்டு வீர்ர்கள் காயத்தின் மேலாண்மைக்கும், மறுவாழ்வுக்கும் வழக்கமான பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் வகையில், வளாகத்திற்குள் ஒரு சாதனம் அவசியம் என்பதையும் கவனித்தோம்.

தசைக்கூட்டுக்கான மதிப்பீட்டை ஆடுகளத்திலேயே விரைந்து மேற்கொள்வதன் மூலம், விளையாட்டு வீரர்களை உடனடியாக கவனிக்கவும், அவர்கள் காயங்களில் இருந்து மீண்டுவர கவனம் செலுத்தவும் முடியும். எங்களது இந்த கண்டுபிடிப்பு அல்ட்ராசவுண்ட் தொழில்நுட்பத்தில் அண்மைக்கால வளர்ச்சியை மருத்துவமனை அமைப்புகளைத் தாண்டி விளையாட்டு மருத்துவத்தில் பயன்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது.