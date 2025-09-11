நாட்டிலேயே முதன்முறை... அறிமுகமானது சென்னை ஐஐடியின் Innovation TN!
Published : September 11, 2025 at 5:03 PM IST
சென்னை: நாட்டிலேயே முதன்முறையாக மாநில அளவில் புத்தொழில் மற்றும் புத்தாக்கத்திற்கான டேஷ்போர்டை உருவாக்க தமிழ்நாடு தொழில் வழிகாட்டி நிறுவனத்துடன் சென்னை ஐஐடி கூட்டு சேர்ந்துள்ளது.
இன்வோஷன் டிஎன் (INNOVATION-TN) டேஷ்போர்டை உருவாக்குவதற்காக, தமிழ்நாடு தொழில் வழிகாட்டி நிறுவனம் - சென்னை ஐஐடி - YNOS இடையே 2025 ஜூலை 23ஆம் தேதி சென்னையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. புத்தாக்க டேஷ்போர்டின் வலிமை, நம்பகத்தன்மை, பொருத்தத்தை உறுதி செய்வதற்காக கல்வி மேற்பார்வை மற்றும் ஆராய்ச்சி உள்ளீடுகளை சென்னை ஐஐடி வழங்கும்.
தமிழ்நாடு தொழில் வழிகாட்டி நிறுவனம் கல்வி மற்றும் தொழில்துறைக்கு இடையே நீண்டகால உத்திசார் ஈடுபாட்டை ஊக்குவிப்பதுடன் மாநிலத்தின் புத்தாக்க முன்னுரிமைகளுடன் நிறுவன ஆதரவு, தெரிவுநிலை, சீரமைப்பு ஆகியவற்றை வழங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
INNOVATION-TN என்றழைக்கப்படும் தளம் தமிழ்நாட்டின் புத்தொழில் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குவதுடன், முதலீட்டாளர்கள், தொழில் நிறுவனங்கள், நிதி நிறுவனங்கள், புத்தொழில் நிறுவனங்கள் தொடர்புடைய பல்வேறு தரப்பினருக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள கண்டுபிடிப்பு திறனை எடுத்துரைக்கிறது.
தேசிய அளவில் தமிழ்நாடு முதலிடம்
இது குறித்து பேசிய தொழில்கள், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, “தமிழக புத்தாக்க தளத்தின் துவக்கம், கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிப்பதற்கும் தொழில் முனைவோர் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கும் நமது பயணத்தில் முக்கிய படியாக விளங்குகிறது. மேலும், பெருநகர மையப்பகுதிகளில் மட்டுமின்றி, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் வாய்ப்புகள் அணுக கூடியதாக இருப்பதை உறுதி செய்து, புத்தாக்கம், மேம்பட்ட உற்பத்தி, உள்ளடக்கிய பொருளாதார வளர்ச்சியில் தேசிய அளவில் முதலிடத்தில் தமிழ்நாட்டை நிலைநிறுத்துவதற்கான தொலைநோக்குப் பார்வையை பிரதிபலிப்பதாக அமைந்துள்ளது.
இந்தியாவின் 2-வது பெரிய தொழில்துறை பொருளாதார மாநிலமான தமிழ்நாடு, நாட்டிலேயே மிகவும் தொழில்மயமாக்கப்பட்ட மாநிலமாகவும் உள்ளது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில், இந்த மாநிலம் தொடக்க நிறுவனங்களுக்கான முக்கிய மையமாக மாறியிருப்பதுடன், நாட்டிலேயே புத்தாக்கங்களின் மையமாக தமிழ்நாட்டை நிலைநிறுத்தியுள்ளது.
2025 ஆகஸ்ட் மாதம் நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தாழ 19,000 Startups நிறுவனங்கள் உள்ளன. இந்த புத்தொழில் நிறுவனங்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து 2.2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கியிருப்பதுடன் ரூ.1,20,000 கோடிக்கும் அதிகமாக முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளன. 45 ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் தலா ரூ.200 கோடி அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொகைக்கு முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளன.
மாநிலத்தில் 228 செயல்பாட்டில் உள்ள தொழில் ஊக்குவிப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் புத்தொழில் நிறுவனங்களை செயல்படுத்தும் நிறுவனங்கள் உள்ளன. இது நாட்டின் எந்த மாநிலத்திற்கும் இல்லாத மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையாகும்” என்றார்.
முதலீடுகளை ஈர்க்க முடியும்
தொடர்ந்து பேசிய சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் வி.காமகோடி, “கொள்கை வகுப்பாளர்கள் வெவ்வேறு மாவட்டங்களின் துறை சார்ந்த பலங்களில் கவனம் செலுத்தவும், பொருத்தமான கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்களை உருவாக்கவும் இந்த டேஷ்போர்டு உதவும். தேசிய மற்றும் உலகளாவிய முதலீட்டாளர்களுக்கு புத்தொழில் நிறுவனங்களின் தொகுப்பையும் இது காட்சிப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் உலகளாவிய தமிழ் புலம் பெயர்ந்தோரிடமிருந்தும், அனுபவம் வாய்ந்த மற்றும் தொழில் சார்ந்த முதலீட்டாளர்களிடமிருந்தும் முதலீடுகளை ஈர்க்க முடியும்” எனத் தெரிவித்தார்.
வெற்றி வாய்ப்புகளை மேம்படுத்தும்
சென்னை ஐஐடி மேலாண்மை கல்வித்துறையின் பேராசிரியரும், CREST-ன் தலைவருமான ஏ.தில்லைராஜன் கூறும்போது, “தகவல்களை அணுகுவதற்கான மிகப்பெரிய தேவை உள்ள தொழில்முனைவோர், புத்தொழில் நிறுவனங்களின் நிறுவனர்கள், நிறுவனங்கள் ஆகியோருக்கு இடையே இந்த டேஷ்போர்டு பெருமளவில் நன்மை பயப்பதாக இருக்கும். இத்தளம் புத்தொழில் நிறுவனங்கள் தங்கள் முயற்சிகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான மற்றும் பொருத்தமான இன்குபேட்டர்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வங்கிகளை விரைவாக அடையாளம் காண உதவுகிறது.
இதன் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க நேரத்தையும், முயற்சியையும் மிச்சப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளையும் மேம்படுத்துகிறது. கார்ப்பரேட்டுகள் மற்றும் பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் தங்கள் புதுமை பயணத்தில் கூட்டாளராக இருக்க பொருத்தமான ஸ்டார்ட்அப்களை அடையாளம் காண டேஷ்போர்டை ஒரே இடத்தில் காணலாம்” எனத் தெரிவித்தார்.
நீடித்த வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்தும்
தொடர்ந்து தமிழ்நாடு தொழில் வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநரும், தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான தாரேஸ் அகமது, “மாநிலம் முழுவதும் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள், புத்தொழில் நிறுவனங்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பை ஊக்குவிப்பதாக தமிழ்நாடு புத்தாக்கத்தளம் அமைந்துள்ளது.
ஒவ்வொரு மாவட்டமும் எந்தெந்த துறைகளில் பலமாக உள்ளது என்பதை முன்னிலைப்படுத்துவதன் மூலம், நிறுவனங்கள் செழிப்பான உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் ஒருங்கிணைக்கவும், முதலீட்டாளர்கள் நம்பிக்கைக்குரிய வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும், கொள்கை வகுப்பாளர்கள் உள்ளடக்கிய நீடித்த வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்தவும், இலக்கு தலையீடுகளை வடிவமைக்கவும் உதவுகிறோம்” என்றார்.