ETV Bharat / state

விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி.. மத்திய வேளாண் அமைச்சகத்தின் 'விஸ்தார்' திட்டத்தில் இணைந்த சென்னை ஐஐடி! - CHENNAI IIT

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

சென்னை: சென்னை ஐஐடி, மத்திய அரசின் வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகத்துடன் இணைந்து,

டிஜிட்டல்மயமாக்கல் மூலம் வேளாண் விரிவாக்க முறையின் செயல்திறனையும் வலிமையையும்

மேம்படுத்தும் விஸ்தார் திட்டத்தில் இணைந்து செயல்பட உள்ளது.

சென்னை ஐஐடியில் உள்ள ஸ்டார்ட்அப் மற்றும் ரிஸ்க் பைனான்சிங் குறித்த ஆராய்ச்சி மையமும் (Centre for Research on Start-ups and Ris Financing) ஒய்நோஸ் வென்ச்சர் இன்ஜின் (YNOS Venture Engine) எனப்படும் ஐஐடி தொழில் ஊக்குவிப்பு ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனமும் இணைந்து இந்திய ஸ்டார்ட்அப் அமைப்புமுறை தொடர்பான விரிவான தகவல்களைஉருவாக்கியுள்ளன.

விவசாயம் மற்றும் சார்புடைய துறைகளில் ஸ்டார்ட்அப்கள் பற்றிய தகவல்களை விஸ்தார் (VISTAAR) தளத்தில் இடம்பெறச் செய்வது தொடர்பாக வேளாண் அமைச்சகம் சென்னை ஐஐடி இடையே சமீபத்தில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இதனால் விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த துறைகளில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஸ்டார்ட்அப்களின் திறன்கள், சலுகைகள் குறித்து தெரிந்துகொண்டு அவற்றை எளிதாக அணுக முடியும்.