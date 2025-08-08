சென்னை: கே.கே நகர் சாலையில் இரண்டு இளம்பெண்கள் சேர்ந்து ஒரு இளைஞரை கட்டை மற்றும் கையால் சரமாரியாக தாக்கும் வீடியோ காட்சிகள் நேற்று மாலை சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து இந்த வீடியோ குறித்து காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின்பேரில் கே.கே நகர் போலீசார் இரண்டு பெண்களையும், அந்த இளைஞரையும் பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில் இளம் பெண்கள் இருவரும் சகோதரிகள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இரண்டு பேரில் ஒருவர் 6 வருடங்களாக கார்த்திக்கேயன் என்பவரை காதலித்து வந்த நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு இருவரும் பிரிந்துள்ளனர். இருப்பினும் கார்த்திக்கேயன் இளம்பெண்ணை விடாமல் துரத்தி துரத்தி வந்து பேச முயற்சி செய்துள்ளார். மேலும், மூன்று நாட்களுக்கு முன் கார்த்திகேயன் இளம்பெண்ணின் வீட்டிற்கு சென்று பிரச்சனை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் நேற்று மாலை இளம்பெண் தனது சகோதரியுடன் கடைக்கு சென்றபோது கார்த்திகேயனும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்து வாக்குவாதம் செய்ததாகவும், இதனால் ஆத்திரமடைந்த இரண்டு பெண்களும் சேர்ந்து கார்த்திகேயனை கட்டையால் தாக்கியதும் தெரியவந்தது. மேலும், இரண்டு தரப்பினரும் புகார் வேண்டாம் என கூறியதால் போலீசார் இருதரப்பினரையும் கண்டித்துவிட்டனர்.
பகீர் வழிப்பறி சம்பவம்
உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் ராம் சரண் (25). இவர் சென்னை புழல் காவாங்கரை பகுதியில் தங்கி தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி காலை தனது நண்பர் ஒருவருடன் சேர்ந்து சேத்துப்பட்டு எஸ்.எம் சாலை அருகே நடந்து சென்றுள்ளார். அப்போது அங்கு வந்த மர்ம நபர்கள் மூன்று பேர் இருவரையும் வழிமறித்து கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி ராம் சரணின் செல்ஃபோன் மற்றும் பணத்தை பறித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து ராம் சரண் சேத்துப்பட்டு குற்றப்பரிவு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்த நிலையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த சூர்யா (26), ராயபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த வினோத் என்கிற பூச்சி வினோத் (25), கொருக்குப்பேட்டையைச் சேர்ந்த கார்த்திக் (27) ஆகிய மூவரும் இந்த சம்பவத்தை செய்தது தெரிய வந்தது. அவர்களை சேத்துப்பட்டு தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் கூட்டம் அதிகமாக உள்ள பேருந்துகளில் ஏறி கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி பயணிகளின் செல்ஃபோன்களை திருடி வந்தது தெரியவந்துள்ளது. மேலும் இவர்கள் திருடும் செல்ஃபோன்களை, சென்னை பாரிமுனையில் உள்ள செல்ஃபோன் கடை நடத்திவரும் முபாரக் (22) என்பவரிடம் மொத்தமாக விற்று அவற்றுக்கான பணத்தைப் பெற்று கஞ்சா மற்றும் மது அருந்தி உல்லாசமாக இருந்து வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. தொடர்ந்து, செல்ஃபோன் கடை நடத்தி வரும் முபாரக்கை போலீசார் கைது செய்து, அவர் கடையில் இருந்த 11 திருட்டு செல்ஃபோன்களை பறிமுதல் செய்தனர். இதையடுத்து நான்கு பேர் மீதும் சேத்துப்பட்டு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
ஐஃபோன்களை திருடி விற்ற கிளை மேலாளர்
போரூர் - ஆற்காடு சாலையில் தனியார் செல்ஃபோன் ஷோரூம் கிளை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ஷோரூமின் கிளை மேலாளராக கோயில்ராஜ் (31) என்பவர் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். ஷோரூமின் பொது மேலாளராக தேவநாதன் என்பவர் பணிபுரிந்து வருகிறார். கடந்த மார்ச் மாதம் போரூர் - ஆற்காடு சாலை கிளை ஷோரூமில் பொது மேலாளரான தேவநாதன் கணக்குகளை சரிபார்த்தபோது 65 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய 85 ஐஃபோன்கள் திருடப்பட்டு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
இதுகுறித்து பொது மேலாளர், கிளை மேலாளரான கோயில்ராஜிடம் கேட்டபோது, அவர் சரியான பதிலளிக்காமல் தலைமறைவாகியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பொது மேலாளர் தேவநாதன், இதுகுறித்து சென்னை மதுரவாயில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் மதுரவாயில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தலைமறைவான கோயில்ராஜை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில் போலீசார் அவரது செல்ஃபோன் என்னை ட்ராக் செய்தபோது அவர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் பகுதியில் பதுங்கி இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து மதுரவாயில் காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் சாத்தான்குளத்துக்கு விரைந்து சென்று கோயில்ராஜை கைது செய்தனர்.
அவரை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர். அந்த விசாரணையில், கோயில்ராஜ் பி.டெக் பட்டதாரி என்பதும் இவர் படிப்பை முடித்துவிட்டு பல்வேறு செல்ஃபோன் ஷோரூம்களில் பணிபுரிந்திருப்பதும் தெரிய வந்தது. மேலும் அவர் கடன் தொல்லை காரணமாக, தான் பணிபுரிந்து வந்த கடையில் உள்ள 85 ஐஃபோன்களை திருடி விற்றதை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
இதையடுத்து கோயில்ராஜ் விற்பனை செய்த ஐஃபோன்களை வாங்கிய நபர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் மதுரவாயில் போலீசார் கோயில்ராஜ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
