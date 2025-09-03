ETV Bharat / state

பெண் உயிரிழப்பு சம்பவம் எதிரொலி: சென்னையில் அவசரமாக மூடப்படும் மழைநீர் வடிகால் பள்ளங்கள்! - CHENNAI CRIME NEWS

மழை நீர் வடிகால் பள்ளத்தில் விழுந்து தீபா உயிரிழக்க வாய்ப்பில்லை என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2025 at 11:23 AM IST

2 Min Read

சென்னை: சென்னையில் திறந்து கிடந்த மழைநீர் வடிகால் பள்ளத்தில் விழுந்து பெண் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, நகரில் இருக்கும் திறந்து கிடக்கும் மழை நீர் வடிகால் பள்ளங்களை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அவசரமாக மூடி வருகின்றனர்.

கோடம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தீபா (42). இவர் நேற்று முன்தினம் பணியை முடித்துவிட்டு சூளைமேடு வீரபாண்டி நகர், ஒன்றாவது தெருவில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, சாலையோரமாக இருந்த மழை நீர் வடிகால் பள்ளத்தில் தீபா தவறி விழுந்தார். இதில் படுகாயமடைந்த தீபா, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

இதையடுத்து, இன்று காலை அப்பகுதி மக்கள் அவ்வழியாக சென்ற போது, மழை நீர் வடிகால் பள்ளத்தில் ஒரு பெண் சடலம் இருப்பதாக போலீசருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த சூளைமேடு போலீசார், பெண்ணின் உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மழை நீர் வடிகாலுக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தை ஊழியர்கள் மூடாததால், இந்த சோக சம்பவம் அரங்கேறியது.

இந்த சம்பவம் சென்னையில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று, அங்கு மூடப்படாமல் இருக்கும் மழை நீர் வடிகால் பள்ளங்களை ஆய்வு செய்து, அதனை உடனடியாக மூடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக விளக்கம் அளித்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள், மழைநீர் வடிகால் பள்ளத்தில் விழுந்து தீபா உயிரிழக்க வாய்ப்பில்லை எனக் கூறினர்

போலீஸ் தரப்பு அளித்த விளக்கத்தில், "நேற்று முன்தினம் இரவு 12 மணிக்கு மேல் தீபா சாலையோரம் நடந்து வந்துள்ளார். அப்போது அப்பகுதியில் வெளிச்சம் இல்லாமல் இருளாக இருந்த நிலையில், அந்த பள்ளத்தை பெண் கவனிக்காமல் நடந்து சென்ற போது தவறி விழுந்து, நெற்றியில் அடிபட்டு உயிரிழந்துள்ளார்" என்று தெரிவித்துள்ளனர். இதனிடையே, மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால்தான் தீபாவின் உயிர் பறிபோனதாக கூறி அவரது உறவினர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அமலாக்கத்துறை சோதனை

சென்னையில் பைனான்ஸ் மற்றும் ஆடிட்டர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத்துறை இன்று காலை முதல் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனை நடைபெறுவதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில், தியாகராய நகர், கே.கே.நகர், கீழ்ப்பாக்கம் உள்ளிட்ட 10 இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

குறிப்பாக ,புரசைவாக்கம் பிளவர் சாலையில் வசித்து வரும் அரவிந்த் என்பவர் வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இவர் பல வருடங்களாக மும்பையில் மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் நடத்தி வருவதாகவும், தற்போது தமிழ்நாட்டிற்கு அந்த நிறுவனத்தை மாற்றி உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தும் இடங்களில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை: சென்னையில் திறந்து கிடந்த மழைநீர் வடிகால் பள்ளத்தில் விழுந்து பெண் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, நகரில் இருக்கும் திறந்து கிடக்கும் மழை நீர் வடிகால் பள்ளங்களை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அவசரமாக மூடி வருகின்றனர்.

கோடம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தீபா (42). இவர் நேற்று முன்தினம் பணியை முடித்துவிட்டு சூளைமேடு வீரபாண்டி நகர், ஒன்றாவது தெருவில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, சாலையோரமாக இருந்த மழை நீர் வடிகால் பள்ளத்தில் தீபா தவறி விழுந்தார். இதில் படுகாயமடைந்த தீபா, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

இதையடுத்து, இன்று காலை அப்பகுதி மக்கள் அவ்வழியாக சென்ற போது, மழை நீர் வடிகால் பள்ளத்தில் ஒரு பெண் சடலம் இருப்பதாக போலீசருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த சூளைமேடு போலீசார், பெண்ணின் உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மழை நீர் வடிகாலுக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தை ஊழியர்கள் மூடாததால், இந்த சோக சம்பவம் அரங்கேறியது.

இந்த சம்பவம் சென்னையில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று, அங்கு மூடப்படாமல் இருக்கும் மழை நீர் வடிகால் பள்ளங்களை ஆய்வு செய்து, அதனை உடனடியாக மூடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக விளக்கம் அளித்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள், மழைநீர் வடிகால் பள்ளத்தில் விழுந்து தீபா உயிரிழக்க வாய்ப்பில்லை எனக் கூறினர்

போலீஸ் தரப்பு அளித்த விளக்கத்தில், "நேற்று முன்தினம் இரவு 12 மணிக்கு மேல் தீபா சாலையோரம் நடந்து வந்துள்ளார். அப்போது அப்பகுதியில் வெளிச்சம் இல்லாமல் இருளாக இருந்த நிலையில், அந்த பள்ளத்தை பெண் கவனிக்காமல் நடந்து சென்ற போது தவறி விழுந்து, நெற்றியில் அடிபட்டு உயிரிழந்துள்ளார்" என்று தெரிவித்துள்ளனர். இதனிடையே, மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால்தான் தீபாவின் உயிர் பறிபோனதாக கூறி அவரது உறவினர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அமலாக்கத்துறை சோதனை

சென்னையில் பைனான்ஸ் மற்றும் ஆடிட்டர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத்துறை இன்று காலை முதல் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனை நடைபெறுவதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில், தியாகராய நகர், கே.கே.நகர், கீழ்ப்பாக்கம் உள்ளிட்ட 10 இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

குறிப்பாக ,புரசைவாக்கம் பிளவர் சாலையில் வசித்து வரும் அரவிந்த் என்பவர் வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இவர் பல வருடங்களாக மும்பையில் மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் நடத்தி வருவதாகவும், தற்போது தமிழ்நாட்டிற்கு அந்த நிறுவனத்தை மாற்றி உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தும் இடங்களில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

சென்னை குற்றச் செய்திகள்மழைநீர் வடிகால் பள்ளம்WOMAN FELL IN RAINWATER DRAINAGECHENNAI ED RAIDCHENNAI CRIME NEWS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.