''சென்னை க்ரைம் " - ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து உலுக்கிய சம்பவங்கள்!

சென்னையில் பதிவாகியுள்ள முக்கிய குற்ற சம்பவங்கள் குறித்த செய்தி தொகுப்பு.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 10:01 PM IST

சென்னை: சென்னை ஆதம்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் முருகேசன். இவரது மூத்த மகன் மணி (35). தனியார் கட்டுமான நிறுவனத்தில் சூப்பர்வைசராக வேலை செய்து வந்தார். கடந்த சில மாதங்களாகவே மணி, மதுபோதைக்கு அடிமையாகி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

திருமணம் ஆகாத விரக்தியில் தற்கொலை?

அதுமட்டுமின்றி, கடந்த சில நாட்களாக மணி வேலைக்கும் செல்லாமல், வீட்டிலேயே மது அருந்தியபடி இருந்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில் நேற்று (ஆக.12) சுயநினைவின்றி கீழே படுத்திருந்த மணியை அவரது பெற்றோர் எழுப்ப முயற்சி செய்துள்ளனர். ஆனால், அவர் எழுந்திருக்காததால் அருகிலிருந்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் ஏற்கனவே மணி இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த ஆதம்பாக்கம் போலீசார், மணியின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காகக் குரோம்பேட்டை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் மணி, தன்னுடைய தம்பிக்கு திருமணமாகி குழந்தை பிறந்து விட்டது. தனக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லையே என்ற விரக்தியில் இருந்து வந்ததாகவும், ராகு கேது தோஷம் இருப்பதால் திருமணம் ஆகவில்லை என்றும் அவருடைய பெற்றோர் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில் மணி எப்படி இறந்தார்? என போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

விடுதியில் மயங்கிய கல்லூரி மாணவர் உயிரிழப்பு

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ரமேஷ் - பானுமதி. இவர்களது மகன் நித்திஷ் (20). இவர், சென்னை அடுத்த குன்றத்தூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் செயற்கை நுண்ணறிவு அறிவியல் 2ம் ஆண்டு படித்து வந்தார். மேலும், நித்திஷ் சாய்ராம் கல்லூரி ஆண்கள் விடுதியில் தங்கி இருந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் இன்று காலை 8 மணியளவில் விடுதியின் இரண்டாவது தளத்தில் உள்ள வராண்டாவில் நடந்து கொண்டிருந்த நித்திஷ் திடீரென மயங்கி விழுந்துள்ளார். அதனைக் கண்ட சக மாணவர்கள் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அதனடிப்படையில் விரைந்து வந்த கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் மயங்கி கிடந்த நித்திஷை மீட்டு, தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.

அங்கு அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் நித்திஷ் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். அதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த சக மாணவர்கள் மருத்துவமனை வளாகத்திலேயே கதறி அழுதுள்ளனர். மேலும், நித்திஷ் உயிரிழந்த சம்பவத்தை அவரது பெற்றோருக்கு தெரிவித்துள்ளனர்.

இதற்கிடையே தகவலறிந்து வந்த குன்றத்தூர் போலீசார் மாணவரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக குன்றத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

போக்சோ வழக்கில் தேடப்பட்ட நபர் கைது

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ரோகித் செட்டி (32). இவர், 17 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்து கொண்டு பல மாதங்களுக்கு முன்னர் தமிழ்நாட்டிற்கு அழைத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே சிறுமி காணாமல் போனதாக, அவரது பெற்றோரும் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த மகாராஷ்டிரா போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். இந்நிலையில் 6 மாதங்களுக்கு முன்னர் சிறுமி தனது தாயார் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். அப்போது அவர் கர்ப்பமாக இருந்தது தெரியவந்துள்ளது. அவருக்கு 17 வயதே ஆவதால் ரோகித் செட்டிக்கு எதிராக போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

கடந்த ஆறு மாதங்களாக அவரை தேடி வந்த போலீசார் மொபைல் டவர் மூலம் அவர், திருவான்மியூர் பகுதியில் இருப்பதை கண்டறிந்துள்ளனர். இதையடுத்து திருவான்மியூர் போலீசாருடன் இணைந்து ரோகித் செட்டியை நேற்று (ஆக.12) கைது செய்த மகாராஷ்டிரா போலீசார் அவரை மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

