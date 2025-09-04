சென்னை: வளர்ப்பு நாய்களுக்கு மைக்ரோ சிப் பொருத்துவது கட்டாயம் என்றும், அப்படி பொருத்தாவிட்டால் நாய் உரிமையாளருக்கு கடும் அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது.
சென்னையில் வளர்ப்பு நாய் மற்றும் தெரு நாய்களால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படும் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடந்து வருகின்றன. எனவே, நாய் வளர்ப்பவர்கள் அவற்றை சாலையில் அழைத்துச் செல்லும்போது நாய்களுக்கு கட்டாயம் வாய்மூடி அல்லது கவசம் அணிவிக்க வேண்டும், ரேபிஸ் நோய் தடுப்பூசி செலுத்தியிருக்க வேண்டும், வளர்ப்பு நாய்களுக்கான உரிமம் கட்டாயம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் பல்வேறு கடுமையான உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், ‘வளர்ப்பு நாய்கள் கடித்தால் அதன் உரிமையாளர்களே பொறுப்பு’ என்ற உத்தரவும் தற்போது நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது. இதனால் வீட்டில் நாய்களை பராமரிக்க முடியாதவர்கள் அவற்றை சாலைகளில் விட்டுச்செல்லும் அவலநிலையும் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் வளர்ப்பு நாய்களின் உடலில் மைக்ரோ சிப் பொருத்த சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்து, கடந்த ஜனவரி மாதம் மாநகராட்சி மன்றக் கூட்டத்தில் அதற்கான தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதையடுத்து, சிப் கொள்முதல் மற்றும் அதற்கான செயலி உருவாக்கத்திற்கு மாநகராட்சி டெண்டர் கோரியது. தற்போது அனைத்து பணிகளும் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அடுத்த மாதம் முதல் வளர்ப்பு நாய்களுக்கு மைக்ரோ சிப் பொருத்தும் பணிகள் தொடங்கவுள்ளன.
அதேபோல், வளர்ப்பு நாய்களுக்கு மட்டுமன்றி சென்னையில் உள்ள 1.80 லட்சம் தெரு நாய்களுக்கும் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாத இறுதிக்குள் வெறிநாய்க்கடி தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது வரை 11 ஆயிரம் தெரு நாய்களுக்கு மைக்ரோ சிப்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. அடுத்த மாதம் முதல் வளர்ப்பு நாய்களின் உரிமையாளர்கள் தங்களின் நாய்களுக்கு மைக்ரோ சிப் பொருத்துவது கட்டாயம் என மாநகராட்சி சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக 2 லட்சம் மைக்ரோ சிப்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பொருத்துவது குறித்து தனியார் மற்றும் அரசு கால்நடை மருத்துவமனைகளுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் விரைவில் வழங்கப்பட உள்ளன. வளர்ப்பு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த வரும்போது மைக்ரோ சிப் பொருத்தவில்லை என்றால் கட்டாயம் பொருத்திக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படும்.
அவ்வாறு பொருத்தாத நாயின் உரிமையாளர்களுக்கு ரூ.3 ஆயிரம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும். மைக்ரோ சிப் பொருத்தப்படும் நாய்கள் அதற்கான பிரத்யேக செயலி மூலம் கண்காணிக்கப்படவுள்ளன என்று சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.