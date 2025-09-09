ETV Bharat / state

தொடக்க பள்ளி மாணவர்கள் கல்வி சுற்றுலா! மாநகராட்சி மேயர் பிரியா துவக்கி வைத்தார்!

மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப 97 பேருந்துகளில் மொத்தம் 5,335 மாணவர்கள் சுற்றுலா அழைத்து செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கல்வி சுற்றுலா வாகனத்தை துவக்கி வைத்த மேயர் பிரியா
கல்வி சுற்றுலா வாகனத்தை துவக்கி வைத்த மேயர் பிரியா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 7:11 PM IST

2 Min Read
சென்னை: தொடக்க பள்ளிகளில் பயின்று வரும் 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் கல்வி சுற்றுலா பயணத்தை சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகையில் மேயர் பிரியா இன்று கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.

சென்னை தொடக்க மற்றும் நடுநிலை பள்ளிகளில் 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவர்களை சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள இடங்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்துச் செல்வதற்கான திட்டம் செயல்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில் கடந்த 2024 - 25 கல்வி ஆண்டு தொடக்க பள்ளிகளில் பயின்று வரும் 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள, பிர்லா கோளரங்கம், பெரியார் அறிவியல் பூங்கா, ஆவின் பால் தொழிற்சாலை, வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா, ஐ.சி.எப் ரயில் பூங்கா, காவல் மியூசியம் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு கல்வி சுற்றுலா அழைத்து செல்லப்பட்டனர்.

அதன்படி இந்த ஆண்டும் 130 நடுநிலை பள்ளிகளில் 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்புகளில் பயின்று வரும் 5335 மாணவர்கள் சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள ஏதேனும் 4 சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்லவுள்ளனர். இந்த சுற்றுலா பயணத்தை சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகையில் மாநகராட்சி மேயர் பிரியா இன்று கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.

தமிழ்நாடு அரசின் மாநகர போக்குவரத்துக்கழக பேருந்துகள் மூலம் மண்டலம் 1 முதல் 15 வரையிலான மண்டலங்களில் உள்ள 130 நடுநிலை பள்ளிகளில் பயிலும் 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் ஒரு பேருந்துக்கு 55 பேர் என்ற வீதத்தில் அழைத்து செல்லப்படுகின்றனர்.

கல்வி சுற்றுலா வாகனத்தில் மேயர் பிரியா
கல்வி சுற்றுலா வாகனத்தில் மேயர் பிரியா (ETV Bharat Tamil Nadu)

ரூ.16,98,025 செலவில் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப 97 பேருந்துகளில் மொத்தம் 5335 மாணவர்கள் சுற்றுலா அழைத்து செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட உதவி கல்வி அலுவலர்கள் மூலமாக 130 நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உரிய வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் மூலமாக பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்று வர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த சுற்றுலா மூலம் மாணவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் பொதுஅறிவு சிந்தனை மற்றும் மகிழ்ச்சிகரமான எண்ணங்கள் உருவாகும் என, பெரிதும் கருதப்படுகிறது. நடுநிலைப் பள்ளி மாணவர்களின் சுற்றுலா நேற்று செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி தொடங்கி உள்ள நிலையில் வாரந்தோறும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை 5 நாட்கள் நடக்கும். மொத்தமாக 18 நாட்களில் நாள் ஒன்றுக்கு 6 பேருந்துகளின் மூலம் தலா 55 மாணவர்கள் சுற்றுலா அழைத்து செல்லப்படுவார்கள்.

